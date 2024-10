Le dernier camouflet syndical envers Harris et Walz souligne un problème plus grave pour leur campagne

C’était un moment viral pour une campagne qui en avait besoin : un chœur de huées saluant JD Vance alors qu’il s’adressait à une salle remplie de pompiers syndicaux à Boston, le même groupe qui avait chaleureusement accueilli Tim Walz un jour plus tôt.

Mais ce fut un moment éphémère pour Walz et Kamala Harris. Malgré l’accueil réservé au congrès d’août, l’Association internationale des pompiers la semaine dernière, j’ai refusé d’approuver l’un ou l’autre candidat à la course à la présidentielle – un camouflet de la campagne Walz-Harris qui souligne un problème beaucoup plus vaste pour la candidature. Cette décision a complètement aveuglé l’équipe du vice-président.

Harris et Walz, malgré leurs liens syndicaux de longue date, ont du mal à convaincre les principaux membres syndicaux de base – dans le cadre d’un réalignement politique majeur loin du Parti démocrate.

L’influence décroissante des démocrates auprès des syndicats, en particulier des groupes industriels à forte dominante masculine comme les pompiers et les Teamsters, est un sujet de préoccupation majeur pour les démocrates depuis que Harris a succédé à Biden, qui a été largement salué par les dirigeants syndicaux comme un fidèle allié de travail organisé.

Pour combler ce vide, Harris, qui a un solide bilan pro-travailliste mais peu de liens personnels avec les syndicats du pays, s’est fortement appuyé sur Walz pour l’aider à renforcer l’attrait syndical du parti. Pendant la campagne électorale, le gouverneur évoque fréquemment le rôle de Harris dans « l’administration américaine la plus pro-syndicale de l’histoire » sous Biden.

En plus de l’UAW, Harris et Walz sont soutenus par l’influente Fraternité internationale des travailleurs de l’électricité. Et lorsque Biden s’est retiré de la course à la présidentielle le 21 juillet, le gouverneur était au téléphone avec de hauts dirigeants syndicaux moins de 72 heures plus tardy compris le président de la Fédération américaine des employés des États, comtés et municipalités, Lee Saunders, pour avoir leur avis sur ses perspectives d’avenir. Walz s’est ensuite adressé à la convention nationale du groupe en tant que candidat à la vice-présidence de Harris et a contribué à obtenir le soutien de l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale.

Mais même Walz, avec ses solides références syndicales, est face à ses propres sceptiques parmi les hommes de la classe ouvrière. Dans les interviews, de nombreux électeurs ouvriers masculins qui ne sont pas enthousiasmés par Trump ne semblent pas souvent fortement influencés par le charme populaire de Walz.

Les assistants de campagne de Harris-Walz ont minimisé le rôle de Walz dans le non-soutien, affirmant qu’il ne faisait pas partie des négociations officielles avec le syndicat sur une éventuelle approbation.

« Alors que Donald Trump a tenté de réduire le financement destiné à assurer la sécurité des pompiers et des communautés, le vice-président Harris a toujours été aux côtés des pompiers et le sera toujours », a déclaré la porte-parole de la campagne Harris, Lauren Hitt.

L’équipe de Harris espère toujours obtenir l’appui des sections locales du syndicat des pompiers, en particulier dans les États clés, dans le cadre d’un effort similaire qui a suivi le camouflet des Teamsters le mois dernier. Les pompiers du Minnesota ont apporté leur soutien à Harris et Walz peu après le vote de l’IAFF la semaine dernière.

Mais il ne sera pas facile pour les démocrates d’obtenir un large soutien de la part des pompiers des États clés, qui doivent désormais faire face à des syndicalistes qui soutiennent ouvertement Trump et qui sont prêts à éloigner leur leadership de Harris.

Exemple concret : dans les semaines qui ont précédé le refus du syndicat des pompiers d’approuver, les responsables syndicaux disaient aux alliés de Walz, aux assistants de Harris et à d’autres démocrates que leur soutien était essentiellement bloqué, selon cinq responsables syndicaux et les trois autres personnes familières avec la question. Mais au moins une semaine avant le vote, les responsables syndicaux savaient que le soutien de Harris s’éloignait, ou probablement déjà.

Mais le président du syndicat, Edward Kelly, a subi d’intenses pressions de la part de sections locales clés – notamment de New York, Boston, Philadelphie et de certains responsables de Los Angeles et Houston, ainsi que d’un certain nombre de membres de la base – pour qu’il refuse d’approuver Harris, certains menaçant de se retirer du syndicat plus large si tel était le cas. Certains chapitres ont donné suite aux menaces de quitter le syndicat après que celui-ci ait soutenu John Kerry en 2004, et l’AIP a refusé de le soutenir en 2016. La pression était encore plus forte cette année.

Plusieurs responsables syndicaux ont déclaré qu’ils pensaient que Kelly, qui avait mis en colère des factions clés du syndicat en 2020 lorsqu’il avait donné le soutien de l’IAFF à Biden sans plus de contribution des membres, ne voulait finalement pas soutenir un candidat ce cycle avec l’organisation si politiquement divisée.

Alors que les responsables syndicaux pensaient que le conseil d’administration de l’AIP disposait des voix nécessaires pour soutenir Harris plus tôt en septembre et prévoyait de voter vers le 21 septembre, le 30 septembre, les nouveaux membres du conseil d’administration du syndicat (qui avaient été élus en août) ont pris leurs fonctions – y compris un un responsable plus pro-Trump qui a remplacé un responsable sortant pro-Harris représentant le Texas et l’Oklahoma, selon trois autres responsables syndicaux directement impliqués dans les conversations. C’était juste assez pour mettre l’approbation hors de portée de Harris. Trois jours plus tard, Kelly a annoncé que le syndicat, avec une très faible marge, avait voté pour ne soutenir aucun candidat à la présidentielle.

« Cette décision, que nous avons prise très au sérieux, est le meilleur moyen de préserver et de renforcer notre unité », a déclaré Kelly dans un communiqué peu après le vote.

Lors du vote à huis clos de la semaine dernière, Frank Lima, le numéro deux de l’IAFF originaire de Californie et qui connaît bien Harris, a proposé au conseil d’administration d’approuver le vice-président et Walz, selon quatre responsables syndicaux familiers avec la réunion. . Mais les membres du conseil d’administration anti-Harris se sont regroupés pour faire basculer les résultats contre elle, y compris certains qui s’étaient opposés à l’approbation de la vice-présidente sur sa politique frontalière qui, selon eux, autorisait le fentanyl dans le pays et rendait les pompiers dangereux au travail. Ainsi, même si elle a remporté un vote vocal, elle a perdu le vote final et contraignant de 1,2 point de pourcentage. «C’est comme gagner le vote populaire mais perdre le collège électoral», a fait remarquer l’un des responsables syndicaux, présent lors du vote du conseil d’administration.

L’AIP a refusé de commenter au-delà de la déclaration initiale de Kelly sur le vote.

Le solide bilan pro-travailliste de Harris et Walz semble également avoir une influence limitée sur les discussions sur l’approbation des pompiers au niveau de l’État.

En Pennsylvanie, un État incontournable pour Harris, le syndicat des pompiers de l’État a déjà décidé de ne pas accorder son propre soutien présidentiel. Robert Brooks, qui dirige le groupe, a déclaré que celui-ci n’avait « jamais apporté son soutien à une course à la présidentielle » et « poursuivrait cette pratique et s’appuierait sur l’Association internationale des pompiers pour gérer cela ». Brooks ne pensait pas non plus que les habitants de son État apporteraient leur propre soutien.

Dans le Michigan, un autre État charnière, le syndicat des pompiers tient toujours des réunions internes pour décider s’il souhaite accorder son propre soutien. Matt Sahr, qui dirige le syndicat d’État, a assisté à l’événement de campagne de Harris dans une caserne de pompiers à l’extérieur de Détroit vendredi dernier et s’est entretenu en tête-à-tête avec la vice-présidente des questions de politique concernant les pompiers après son discours.

« Nous essayons toujours de nous y retrouver, et nous reconnaissons que nous avons une composition diversifiée avec des opinions diverses, mais une chose sur laquelle nous restons fermes est que nous soutenons les candidats que nous pensons être les meilleurs pour le travail », a déclaré Sahr dans une interview. . « En tant que syndicat, nous ne nous impliquons pas dans les questions sociales, nous nous en tenons aux questions de travail. »

Dans le champ de bataille du Wisconsin, Mahlon Mitchell, qui dirige la section locale du syndicat des pompiers de l’État à Madison, un bastion bleu, est membre du conseil d’administration de l’IAFF et a voté en faveur de Harris lors du vote de la semaine dernière. Mitchell, également délégué du DNC en 2024 et candidat au poste de gouverneur en 2018, dirige le plus grand groupe de pompiers professionnels du Wisconsin, avec 4 000 pompiers et ambulanciers paramédicaux dans cet État clé.

Mais le syndicat du Wisconsin dirigé par Mitchell sollicite toujours les commentaires de ses membres avant de pouvoir décider de soumettre ou non l’approbation présidentielle à un vote du conseil d’administration. Si tel est le cas, les syndiqués de l’État s’attendent à ce que le résultat soit un vote serré en faveur de Harris, selon trois syndicalistes de l’État familiers avec le sujet, qui ont obtenu l’anonymat pour discuter de conversations privées.

Mais d’autres membres hésitent à se battre pour obtenir des soutiens.

« Le [union] Le conseil d’administration doit s’asseoir et en discuter, pour peser le pour et le contre », a déclaré une personne familière avec les conversations internes, qui a également obtenu l’anonymat pour en discuter franchement. La personne a noté que la base de l’État est plutôt républicaine, « même si les dirigeants syndicaux s’alignent généralement davantage sur les démocrates ».

Dans une interview, Mitchell a déclaré qu’il n’avait pas fait pression sur son conseil d’administration d’État ou sur les sections locales pour qu’ils soutiennent Harris, mais a confirmé : « J’ai voté pour soutenir la vice-présidente Harris pour le simple fait qu’elle est – à mon avis – la meilleure pour notre des emplois. »

« Nous allons suivre notre processus et voir ce qui en résulte », a-t-il ajouté.

Jim Hoffa, l’ancien président de longue date des Teamsters, a déclaré dans une interview qu’il pensait que le non-soutien du groupe était « une grosse erreur » et démontrait « un manque de leadership ».

Même si les sections locales ont soutenu Harris et Walz, la campagne GOTV, puissante et coordonnée au niveau national, qui s’accompagne normalement d’un soutien total des syndicats, aurait pu être un atout majeur dans les États clés », a déclaré Hoffa.

« C’est une perte pour le ticket Harris-Walz. »