Le dernier cambriolage dans l’église de Van Nuys incite les dirigeants à envisager de déménager

La police recherche une personne qui s’est introduite par effraction dans une église de la vallée de San Fernando et a brisé plusieurs fenêtres avant de s’enfuir, la dernière de plusieurs cambriolages dans cette église non confessionnelle qui ont contraint ses dirigeants à envisager de déménager.

Les policiers sont arrivés à l’église Calvary Chapel Mid Valley, dans le pâté de maisons 14600 de Sherman Way, peu avant 2 h 30 du matin lundi, en réponse à un rapport faisant état d’un possible cambriolage, a déclaré la policière de Los Angeles, Lizeth Lomeli. Le suspect a saccagé plusieurs pièces de l’église, dont une salle de classe de maternelle et un bureau administratif, a déclaré le pasteur principal de l’église, Robert Shank.

Un voisin a appelé la police lorsqu’il a entendu des bruits venant de l’église lors de l’effraction apparente, a déclaré Shank.

La police qui est intervenue sur les lieux a vu un suspect sur la propriété de l’église et a suivi cette personne, qui s’est enfuie, a déclaré Shank. Il est encore trop tôt pour dire ce qui a été pris dans l’église ou l’ampleur des dégâts causés au bâtiment où la congrégation d’environ 60 membres est locataire.

Ce calvaire n’est pas la première fois que l’église est la cible de voleurs ou de vandales, a déclaré Shank.

La voiture de Shank a été volée sur le parking de l’église et des voleurs ont pénétré par effraction ou vandalisé l’église à trois reprises depuis le début de l’année, a-t-il déclaré.

« Cela nous pousse à déménager », a déclaré Shank. « Nous avons décidé que nous ne sommes plus en sécurité dans cet établissement. Pour moi, ce n’est qu’une preuve ou un indicateur que nous devons y aller. Ceci n’est qu’un signe pour nous. Nous devons sortir d’ici.

« Nous sommes tout simplement fortement ciblés », a déclaré Shank, dont la congrégation a élu domicile à Van Nuys au cours des 11 dernières années.