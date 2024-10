Le dernier « Call of Duty » atteint de nouveaux sommets pour les joueurs, Xbox Game Pass – BNN Bloomberg

(Bloomberg) – Call of Duty: Black Ops 6 est la plus grande version de la longue série de jeux à succès, a déclaré mercredi le PDG de Microsoft Corp., Satya Nadella.

Le dernier volet de l’attraction vedette du rachat d’Activision Blizzard par Microsoft pour 69 milliards de dollars a établi un record pour les joueurs du premier jour ainsi que pour les ajouts d’abonnés Xbox Game Pass, a déclaré Nadella aux analystes lors d’un appel après les résultats. Sorti vendredi, les ventes unitaires du jeu sur les plateformes concurrentes PlayStation et Steam ont également augmenté de 60 % par rapport au total de l’année précédente, a ajouté le PDG.

Le succès de l’accord Activision de Microsoft dépend de la popularité de franchises phares comme Diablo, Overwatch et Call of Duty. Le fabricant de consoles Sony Group Corp. s’est opposé au rachat car il craignait que la série Call of Duty ne devienne finalement une exclusivité Microsoft ; cependant, le fabricant de Xbox a déclaré qu’il avait l’intention de continuer à distribuer le jeu à grande échelle.

L’adoption instantanée de Black Ops 6 sur toutes les plateformes sera une bonne nouvelle pour Microsoft, qui espère tirer parti de son portefeuille croissant de jeux et de contenus internes pour faire de son abonnement Xbox Game Pass un incontournable pour tous les joueurs.

