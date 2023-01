Le dernier but de Danilo permet à la Juventus de remporter une huitième victoire consécutive en championnat

La Juventus a prolongé sa séquence de victoires en Serie A à huit samedi alors que le but tardif de Danilo a assuré une victoire 1-0 pour les hôtes contre l’Udinese et a renforcé leur inclinaison pour le titre.

La Juve, qui n’a pas encaissé de but dans sa course victorieuse, a scellé les points à la 86e minute lorsque Federico Chiesa a élégamment abattu un ballon haut à l’intérieur de la surface et a traversé pour un Danilo non marqué pour marquer dans un but ouvert.

Cette victoire a propulsé la Juve à la deuxième place avec 37 points en 17 matchs, à moins de quatre points de Naples, qui se rendra ensuite à la Sampdoria, et un point au-dessus de l’AC Milan avant d’accueillir l’AS Roma également dimanche.

Avant le match, il y a eu une minute de silence pour les anciens joueurs de la Juventus Gianluca Vialli et Ernesto Castano.

Vialli est décédé vendredi à l’âge de 58 ans après une longue bataille contre le cancer, tandis que Castano est décédé jeudi à l’âge de 83 ans.

Walace de l’Udinese a obtenu la première occasion du match après 18 minutes lorsqu’il a envoyé une tête vers le poteau droit de la Juve sur un centre, mais le gardien Wojciech Szczesny l’a sauvé.

Une minute plus tard, le gardien visiteur Marco Silvestri a effectué un arrêt crucial pour l’Udinese lorsqu’il a réussi à repousser une tête de Daniele Rugani à l’intérieur de la surface.

L’attaquant de la Juventus Moise Kean a ensuite réussi à se libérer à l’extérieur de la surface après 27 minutes lorsqu’il a reçu une passe d’Angel Di Maria mais a envoyé le ballon loin de la cible.

Adrien Rabiot a failli aider à donner l’avantage à la Juve lorsqu’il a été joué à l’intérieur de la surface après 61 minutes, mais personne n’a réussi à atteindre son centre près de la ligne de but.

Il a été laissé à Chiesa de proposer un moment de magie et de mettre en place Danilo qui a joyeusement tiré à la maison pour sceller les points.

