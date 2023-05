Le dernier bracelet sport d’Apple Watch arrive juste à temps pour le mois de la fierté

Apple a montré mardi un coloré Montre Apple groupe avant le mois de la fierté en juin. Cette année Bracelet sport Pride Edition sera disponible à la commande en ligne le 23 mai et à l’achat en magasin le 24 mai pour 49 $.

Le groupe s’inspire des couleurs arc-en-ciel du drapeau de la fierté, a déclaré Apple dans un communiqué de presse, ainsi que de cinq autres couleurs qui représentent les communautés noire et latine ; ceux qui sont morts ou vivent avec le VIH/SIDA ; et les personnes transgenres et non binaires.

« Le nouveau cadran de la montre Pride Celebration et le fond d’écran iOS honorent la force combinée et le soutien mutuel de la communauté LGBTQ+ », a déclaré Apple.

Regarde ça: Comment choisir entre Apple Watch 8 et SE 11:13

Le bracelet sport Pride Edition est disponible en tailles 41 mm et 45 mm et est compatible avec Apple Watch Series 3 et versions ultérieures.

Pomme

Vous pouvez également obtenir un nouveau cadran de montre Pride Celebration et un nouveau fond d’écran iPhone la semaine prochaine si vous avez un appareil exécutant WatchOS 9.5 ou iOS 16.5. Apple n’a pas encore publié ces versions de WatchOS et iOS, mais elles arrivent clairement dans les prochains jours.

Il pourrait y avoir des changements massifs à venir sur les montres Apple cette année. La société réintroduira les widgets lors du lancement de WatchOS 10 lors de sa conférence mondiale des développeurs le mois prochain.

Le Pride Edition Sport Band a également donné à Apple l’occasion d’appeler les organisations LGBTQ + que le fabricant d’iPhone soutient, y compris des organisations de défense comme le Gay, Lesbian and Straight Education Network, le National Center for Transgender Equality et The Trevor Project.

