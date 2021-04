L’ancien chef du parti conservateur William Hague a déclaré que les récentes violences en Irlande du Nord devraient être le «dernier avertissement» adressé au gouvernement britannique pour améliorer ses relations avec l’UE.

Lord Hague a exhorté le No 10 et Bruxelles à «créer une meilleure atmosphère» et à parvenir à un accord sur la mise en œuvre du protocole de l’Irlande du Nord.

Les émeutes de la semaine dernière ont été attribuées à plusieurs facteurs, mais la tension sous-jacente au cours des derniers mois a été la colère des loyalistes face aux accords commerciaux post-Brexit inscrits dans le protocole.

«Nous allons passer d’une crise à l’autre. Et les dernières nouvelles très inquiétantes d’Irlande du Nord sont vraiment les pires », a déclaré Lord Hague. Radio Times mardi.

«C’est vraiment un dernier avertissement pour améliorer les relations, car des pourparlers sont en cours en ce moment, qui semblent faire des progrès sur le protocole de l’Irlande du Nord. Mais il ne devrait pas être nécessaire d’en arriver à ce point de crise pour que ces discussions progressent. »

conseillé La police fait exploser des émeutiers avec un canon à eau en Irlande du Nord Le gouvernement dissout le panel de conseillers LGBT + 88 officiers blessés dans des émeutes « inacceptables » en Irlande du Nord, selon le Royaume-Uni

Lord Hague – qui a voté Remain lors du référendum sur le Brexit de 2016 – a critiqué certains Brexiteers qui avaient rejeté le potentiel de la sortie du Royaume-Uni pour créer de l’instabilité en Irlande du Nord, affirmant qu’une affaire grave avait été traitée comme un «détail gênant».

Le pair conservateur a déclaré: «C’est la grande faille du Brexit – qui, à bien d’autres égards, peut fonctionner avec succès pour ce pays. Au moment du référendum, il a certainement été un peu écarté. Certains d’entre nous l’avaient mis en garde à l’époque. »

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception chaque jour Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception chaque jour

Des responsables britanniques et européens se seraient engagés dans une série de pourparlers dans le but de forger un nouveau document conjoint visant à une mise en œuvre plus flexible des accords de protocole en Irlande du Nord.

Des responsables bruxellois ont déclaré Actualités RTE lundi que les discussions techniques ont progressé «positivement» et que de nouvelles discussions politiques entre David Frost et son homologue européen Maros Sefcovic pourraient avoir lieu «dès cette semaine».

Cependant, si un accord sur la mise en œuvre du protocole peut être conclu, il faudra encore plusieurs semaines pour le finaliser.

S’exprimant à la Chambre des communes mardi, le secrétaire de l’Irlande du Nord Brandon Lewis n’a rien donné sur les discussions. Le ministre a déclaré que la situation dans la province avait «été beaucoup plus calme» depuis vendredi, «avec seulement quelques incidents isolés de désordre».

M. Lewis a déclaré aux députés que 88 policiers avaient été blessés et que 18 arrestations avaient été effectuées après les violences de la semaine dernière – avec 15 personnes inculpées.

«Il peut être facile de chercher une explication simpliste du trouble récent», a-t-il déclaré. «Cependant, il est clair que les facteurs qui la sous-tendent sont en fait complexes et multiples.»

Mais le ministre a reconnu le lien avec la colère suscitée par les accords du Brexit. «J’ai reconnu que les implications du protocole de l’Irlande du Nord suscitaient des inquiétudes.»

La députée travailliste Louise Haigh, secrétaire de l’ombre du NI, a déclaré que Boris Johnson avait «promis au peuple d’Irlande du Nord qu’il n’y aurait pas de frontière avec la Grande-Bretagne sachant très bien que son accord sur le Brexit introduirait des barrières à travers la mer d’Irlande».

Elle a ajouté: «Il a fait ces promesses en sachant que la séparation économique serait inacceptable pour la communauté unioniste. L’instabilité croissante que nous constatons a ses racines dans la perte de confiance que cela a provoquée. »