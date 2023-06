Le dernier avatar de Mammootty prouve que « l’âge n’est qu’un chiffre »

L’une des stars les plus bancables du cinéma malayalam, Mammootty a créé tout un buzz avec son prochain film Bazooka. Le premier look de la star a été publié, suscitant beaucoup d’enthousiasme parmi ses fans. Mammootty a fait tourner les têtes avec son avatar stylé sur l’affiche. Bazooka sera dirigé par le premier réalisateur Deeno Dennis, qui est le fils du scénariste vétéran Kaloor Dennis.

Bazooka a fait la une des journaux après que les créateurs ont dévoilé le premier aperçu du drame. Si l’affiche est un indice, le film sera un artiste d’action. La photographie montre Mammootty découvrant son vélo vintage dans un garage. Le dernier look de l’acteur nous montre qu’il vieillit comme du bon vin. Mammootty a été vu vêtu d’une veste en jean beige, d’un pantalon cargo gris foncé et d’un t-shirt. Il a amélioré son look avec une paire de lunettes de soleil groovy, des chaussures en cuir noir et une queue de cheval.

Partageant l’affiche sur Twitter, Mammootty a légendé le post, « Présentation de l’affiche First Look de #Bazooka ! Écrit et réalisé par Deeno Dennis, produit par @saregamaglobal et Theatre of Dreams. »





Avant que les créateurs n’aient publié le premier look de Bazooka, Mammootty a utilisé sa poignée Instagram et a publié une vidéo BTS du tournage de l’affiche, « First look loading ».









À propos de Bazooka



L’acteur-réalisateur Gautham Menon jouerait un rôle crucial dans le drame. Le film marque sa première association à l’écran avec Mammootty. Shine Tom Chacko et Gayathri Iyer ont également été encordés pour jouer des rôles importants dans le film. Financé par Saregama Global et Theatre of Dreams, Nimish Ravi est le directeur de la photographie. Alors que Nishad Yusuf s’est occupé du montage du film, tandis que Midhun Mukundan a fourni la musique de Bazooka.

Les prochains projets de Mamootty



Mammootty ornera également les grands écrans avec Kaathal: The Core face à Jyothika. Réalisé sous la direction de la renommée de The Great Indian Kitchen, Jeo Baby, l’entreprise a déjà créé un énorme buzz parmi les cinéphiles. Parallèlement à cela, les fans de Mammootty attendent également la sortie de Kannur Squad.