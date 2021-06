L’émission américaine FRIENDS a connu une période incroyable de dix ans et a été l’une des préférées de beaucoup même après sa clôture. Le gang emblématique de Ross, Rachel, Monika, Chandler, Joey et Phoebe a donné des objectifs d’amitié majeurs à beaucoup de gens. Ces personnages et leur situation de vie ont fait rire leurs fans et ont également touché leur cœur. Suivant la tendance « Dis-moi sans me dire », Netflix a demandé à ses abonnés sur Instagram « Dites-nous que vous êtes fan de Friends sans nous dire que vous êtes fan de Friends ».

Le message a non seulement fait manquer le spectacle aux fans, mais a également réussi à obtenir de bonnes réponses. D’un côté, se référant à Ross, un utilisateur a dit « Pivot », de l’autre, citant Phoebe, un utilisateur a dit : « Je n’ai même pas de plan ». Un autre a écrit « Mes yeux…. Mes yeux » après avoir vu le post. Parler de « FRIENDS » et ne pas mentionner sa chanson titre serait incomplet, c’est pourquoi l’un des utilisateurs a déclaré « Je serai là pour vous ». La publication a reçu un grand nombre de commentaires en quelques heures seulement. Chaque commentaire a touché une corde sensible dans l’esprit des fans de la série.

Récemment, l’émission de retrouvailles non scénarisées après 17 ans de la fin de l’émission a créé beaucoup de buzz. Les retrouvailles tant attendues ont été diffusées sur HBO Max le 27 mai 2021. L’épisode s’appelait « Celui où ils se sont remis ensemble ». Ce fut une montagne russe d’émotions lorsque les six personnages principaux de la série se sont assis et ont parlé de leur voyage et du lien qu’ils partageaient à la fois à l’écran et hors écran. De la nostalgie de leurs fans de cœur à l’incapacité des acteurs à contrôler leurs émotions, les retrouvailles sont devenues aussi spéciales que la série. La réunion a été tournée au même endroit que l’émission originale. Les décors ont également été conçus de la même manière que précédemment avec l’appartement de Chandler et Joey et Monika et Rachel ainsi que le café Central Perk.

