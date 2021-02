Le dernier post Instagram de Chrissy Teigen sur sa perte de grossesse en 2020 a un message important: le deuil n’a pas de chronologie exacte.

Dans le post, Teigen a partagé des photos du tournage du clip vidéo « Wild » de son mari John Legend, dans lequel elle a fait allusion pour la première fois à sa grossesse alors qu’elle avait 10 semaines. En octobre, elle a perdu le bébé, qu’elle a appelé Jack.

« Pour être honnête, je pensais que le pire était passé mais je suppose que la vie et les émotions ne sont pas programmées », a-t-elle écrit jeudi soir.

«Je ne suis pas sûr que je pourrai jamais revoir cette vidéo sans sangloter, mais j’espère qu’il sent mes larmes et sait qu’il nous manque tellement. Il aurait été ici d’un jour à l’autre maintenant – s’il était comme Luna et Miles, je ‘ Je le retiendrais probablement pendant que nous parlons. »

Amy Beckley, PhD, scientifique et fondatrice du kit de test de progestérone à domicile Proov, dit à USA TODAY que les sentiments prolongés de chagrin sont «absolument normaux».

«Si vous pouviez simplement l’éteindre comme un interrupteur, je pense que ce n’est peut-être pas normal», dit-elle. « (Les gens pensent) si une fausse couche se produit en septembre, tout devrait bien se passer maintenant. Non, c’est une chose à laquelle les gens pensent. »

Le Dr Janelle Luk, directrice médicale de Generation Next Fertility à New York et ancienne OB-GYN, dit que la tristesse de perdre un bébé «est toujours là, même si c’était il y a un an ou deux ans».

Beckley, qui a personnellement subi sept fausses couches, dit que vous pouvez passer par une gamme d’émotions, du «se sentir comme un échec» à la jalousie.

«Ils ne sont jamais plus faciles», dit-elle. « Vous vous blâmez toujours, vous avez des pensées de jalousie … Vous pensez, ‘Ce n’est tout simplement pas juste.' »

Et ce n’est pas seulement le chagrin lié aux fausses couches qui peut durer un laps de temps non linéaire. Les survivants du chagrin disent qu’il faut apprendre à tout accepter.

Kim Ruocco, dont le mari, le major du Corps des Marines, John Ruocco, est décédé par suicide en 2005, a déclaré à USA TODAY en 2018: « Ce n’est pas un sentiment, c’est tout un tas de sentiments, et je pense que le conseil pour quiconque éprouve du deuil est que quoi que tu ressens, ça va, c’est normal, et ça va venir… Je laisse ça venir, je le regarde, je le sens, je l’exprime, et ensuite j’essaye de le laisser partir. «

Dans une interview accordée à USA TODAY en 2017, Sheryl Sandberg, directrice des opérations de Facebook, a décrit ses sentiments après la mort de son mari Dave Goldberg comme «un chagrin écrasant» et un «réel sentiment d’isolement».

Beckley dit que l’ouverture d’esprit de Teigen sur son parcours de perte et de deuil « normalise définitivement » pour les autres, y compris ses 33,9 millions d’abonnés Instagram.

« C’est malheureusement une chose tellement courante, qu’une femme sur quatre va connaître au moins une (fausse couche) au cours de ses années de procréation », a-t-elle déclaré. « Sortir et vraiment juste en parler – à quel point c’est cru, à quel point c’est dévastateur – je pense que c’est vraiment incroyable. Il faut beaucoup de courage pour faire ce qu’elle a fait, alors je la félicite vraiment pour cela. »

Luk souligne que, même s’il est bon de normaliser le deuil, il est important de rester en bonne santé.

«Il est très compréhensible que quelqu’un soit très triste pendant une longue période de temps… mais cela ne devrait pas être si triste que cela perturbe votre activité quotidienne et votre fonctionnement normal», a-t-elle déclaré. « Si vous ne pouvez pas dormir, vous ne pouvez pas manger ou vous ne pouvez pas fonctionner en tant que personne, alors je pense qu’il est important de demander conseil et aide. »

Façons de faire face au chagrin et à la perte

Ne vous précipitez pas: L’organisation communautaire à but non lucratif Mental Health America conseille à ceux qui vivent dans le deuil d’être «patients». « Cela peut prendre des mois, voire des années pour absorber une perte majeure », lit-on sur le site. Luk ajoute: « Parfois le temps guérit. Je sais que c’est une sorte de cliché, mais c’est le cas. »

Exprimez-vous: Sur le site Web de l’American Psychological Association, Katherine C. Nordal, PhD, écrit que parler de choses avec vos amis et votre famille peut vous aider à «comprendre ce qui s’est passé et à vous souvenir» de votre être cher. «L’évitement peut conduire à l’isolement et perturbera le processus de guérison avec vos systèmes de soutien», a ajouté Nordal.

Prenez soin de vous: «Manger des aliments sains, faire de l’exercice et dormir suffisamment peuvent améliorer votre santé physique et émotionnelle», écrit Nordal. Mental Health America ajoute qu’il est important d’être conscient de ne pas développer une dépendance aux médicaments ou à l’alcool pour faire face au deuil.

Connectez-vous en ligne: « Avec les médias sociaux maintenant … les groupes Facebook, le groupe Instagram, tant de gens ont partagé les mêmes sentiments, et je pense que c’est très important », a déclaré Luk. Beckley suggère également de «trouver une communauté», quitte à créer un «compte anonyme sur Instagram» si vous voulez le garder privé.

Célébrer la vie: «Peu importe la brièveté» de quelqu’un dans votre vie, Beckley dit que certaines personnes peuvent trouver utile de le célébrer, du partage de photos sur les réseaux sociaux comme Teigen aux boîtes à mémoire contenant des photos et d’autres objets.

Demander de l’aide: « Si votre chagrin semble trop dur à supporter, demandez l’aide d’un professionnel pour vous aider à surmonter votre chagrin. C’est un signe de force, pas de faiblesse, de demander de l’aide », conseille Mental Health America.

Comment aider les autres: Si vous cherchez à soutenir quelqu’un d’autre qui vit une perte comme une fausse couche, Beckley dit que «la chose la plus importante… est d’être là et d’écouter».

«Si cette personne veut des conseils, elle les demandera», a-t-elle dit, ajoutant que des commentaires comme «plus de chance la prochaine fois» ne sont pas utiles. Au lieu de cela, Beckley suggère de montrer son soutien en disant des choses comme: « Je suis désolé pour votre perte. S’il y a quelque chose que je peux faire, faites-le moi savoir. »

