Le dernier ara sauvage de Rio est solitaire et cherche l’amour

Selon Neiva Guedes, présidente du Hyacinth Macaw Institute, un groupe environnemental, les aras bleus et jaunes vivent jusqu’à 35 ans environ et Juliette – pas de poulet de printemps – aurait dû trouver un compagnon pour la vie il y a des années. Mais Juliette n’a pas accouplé, construit un nid ou eu des poussins, alors tout au plus elle «sort toujours juste».