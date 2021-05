Le dernier ara sauvage de Rio de Janeiro est solitaire et en quête d’amour

Certains ont affirmé qu’elle se livrait à une romance interdite. Plus probablement, la solitude l’oblige à chercher compagnie au zoo de Rio de Janeiro. Quoi qu’il en soit, on pense qu’un ara bleu et jaune que les gardiens de zoo ont nommé Juliet est le seul oiseau sauvage de son genre dans la ville brésilienne où les oiseaux volaient autrefois au loin. Presque tous les matins depuis deux décennies, Juliette est apparue. Elle fonce sur l’enceinte du zoo où sont gardés les aras et, à travers sa clôture, se livre à un comportement de toilettage qui ressemble à un canoodling conjugal. Parfois, elle s’assied simplement, savourant la présence des autres. Elle est plus calme – plus timide? Coyer? – que ses copains qui piaillent.

Selon Neiva Guedes, présidente du Hyacinth Macaw Institute, un groupe environnemental, les aras bleus et jaunes vivent jusqu’à environ 35 ans et Juliette – pas de poulet de printemps – aurait dû trouver un compagnon pour la vie il y a des années. Mais Juliette n’a pas accouplé, construit un nid ou eu des poussins, alors tout au plus, elle «sort toujours juste».

«Ce sont des oiseaux sociaux, et cela signifie qu’ils n’aiment pas vivre seuls, que ce soit dans la nature ou en captivité. Ils ont besoin de compagnie », a déclaré Guedes, qui coordonne également un projet de recherche sur les aras en milieu urbain. Juliette «se sent très probablement seule, et pour cette raison se rend dans l’enceinte pour communiquer et interagir.»

Mis à part Juliette, la dernière observation d’un ara bleu et jaune volant librement à Rio a eu lieu en 1818 par un naturaliste autrichien, selon Marcelo Rheingantz, biologiste à l’Université fédérale de Rio de Janeiro, et il n’y a pas d’autres types de aras dans la ville. Les tourtereaux présentés dans le film 2011 « Rio » sont des aras de Spix, originaires d’une autre région du Brésil et peut-être éteints à l’état sauvage.

Être bruyant avec un plumage brillant aide les aras à se retrouver dans la forêt dense, mais en fait également des cibles plus faciles pour les chasseurs et les trafiquants d’animaux. On les voit souvent dans d’autres États brésiliens et à travers l’Amazonie, et on soupçonne que Juliette s’est échappée de captivité.

Les biologistes de BioParque ne sont pas sûrs que le nez de Juliette se limite à un Roméo en cage ou à quelques-uns d’entre eux. Ils ne sont même pas certains que Juliette est une femme; Le sexe de l’ara est presque impossible à déterminer à vue et nécessite un test génétique des plumes ou du sang ou un examen des gonades.

L’un ou l’autre serait une interférence simplement pour satisfaire la curiosité humaine sans fin scientifique, a déclaré la biologiste Angelita Capobianco à l’intérieur de l’enceinte. Ils n’envisageraient pas non plus de confiner Juliette, qui plane souvent au-dessus de sa tête et semble bien nourrie.

«Nous ne voulons pas projeter des sentiments humains. Je regarde l’animal et je vois un animal à l’aise », a déclaré Capobianco, notant que Juliette n’avait jamais montré de comportement indiquant une perturbation, comme picorer avec insistance la clôture.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici