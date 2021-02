Le dernier Apple iPad Air est notre tablette préférée de tous les temps, et il est en vente maintenant

– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Il est rare que les produits Apple soient mis en vente, alors quand c’est le cas, cela vaut la peine d’y participer. Et pour le moment, Amazon offre jusqu’à 50 $ de réduction sur le dernier modèle du très populaire Apple iPad Air, ce qui fait baisser le prix à moins de 600 $.

Une fois 599 $, vous pouvez attraper la tablette de 64 gigaoctets pour 549 $ dans les teintes or rose et bleu ciel, ce qui vous permet d’économiser jusqu’à 50 $. (Il est également en vente au prix de 569 $ dans les tons gris sidéral et argent, vous permettant d’économiser 5%, alors qu’il est réduit à 559 $ en vert, 40 $ de moins que son prix d’origine.) Si vous souhaitez passer à 256 gigaoctets de stockage, l’Air Le modèle est réduit d’aussi peu que 699 $, jusqu’à 50 $ de réduction par rapport à son prix initial de 749 $.

Nommé notre tablette préférée de tous les temps, ce modèle d’iPad a reçu les meilleures notes de notre part lors des tests. Lors de notre examen approfondi, nous avons constaté que son design moderne et ses excellentes performances étaient hors de ce monde. Comme d’autres appareils Apple plus récents, l’iPad Air 2020 est doté de la puce A14 Bionic, alias le processeur grand public le plus puissant de la société à ce jour. En conséquence, cette tablette est rapide et peut affronter le multitâche comme un champion. Basculer entre les applications était un jeu d’enfant, tandis que les applications de jeux mobiles se sont chargées d’une rapidité impressionnante.

En ce qui concerne l’écran, le dernier modèle Air dispose d’un superbe écran Retina de 10,9 pouces. Il est également incroyablement lumineux, ce qui en fait une excellente option pour exécuter des applications créatives comme Adobe Photoshop ou Illustrator. De plus, nous avons constaté qu’il avait un excellent support pour d’autres accessoires Apple tels que l’Apple Pencil de deuxième génération (124,98 $) ou le Magic Keyboard (199 $).

Que vous l’utilisiez pour le travail, les loisirs ou les deux, le nouvel Apple iPad Air est l’appareil mobile idéal pour les situations où vous voulez une expérience tactile compacte et un smartphone ne fera tout simplement pas l’affaire.

