La légende d’EastEnders, June Brown, a rendu un hommage émouvant à Barbara Windsor et a raconté comment elle voulait la revoir vers la fin de sa vie.

Le couple s’est embrassé la dernière fois qu’ils se sont rencontrés il y a un an et est resté en contact téléphonique régulier même des années après que Dame Barbara ait quitté Albert Square.

Juin 93, a pris la parole le lendemain de l’annonce de la mort de Dame Barbara dans une maison de retraite à Londres après avoir souffert de démence.

June Brown, connue pour avoir joué Dot Cotton sur EastEnders, a rappelé son passage au feuilleton avec Dame Barbara.







(Image: BBC)



Elle a déclaré dans un communiqué: « Je pense à Babs telle qu’elle était quand elle est arrivée à EastEnders sous le nom de Peggy Mitchell – minuscule, brillante, pétillante, jolie et amicale avec tout le monde. Elle est rapidement devenue aimée par tous les acteurs.

«Nous sommes devenus de très bons amis. Nous avions un vestiaire attenant et elle venait toujours prendre un café, et nous allions déjeuner ensemble; elle m’a tenu au courant de tous les potins. J’aurais aimé que nous ayons plus de scènes ensemble mais notre seul épisode était dans son dernier épisode, quand Dot a dit au revoir à Peggy, sachant qu’elle était en train de mourir. «

June a déclaré que le couple avait parlé régulièrement au téléphone après le départ de Dame Barbara du feuilleton.

Elle a ajouté: « Lors de notre dernier appel téléphonique, elle m’a demandé à plusieurs reprises où j’étais – j’ai finalement dit ‘je suis à la maison’ et son commentaire était ‘j’aimerais venir chez vous’, mais il était trop tard pour cette.







(Image: BBC)



« En ce moment, je pense à son mari très aimant, Scott, qui a créé un héritage pour elle en s’entraînant à courir des marathons en son nom, en raison de sa grande popularité, pour collecter une énorme somme d’argent au profit de l’organisme de bienfaisance. Révolution de la démence.

« Ils ont eu un mariage si heureux; ils étaient comme deux enfants, riant toujours ensemble. Tant que je suis encore là, elle sera toujours vivante dans mon esprit. »

June était l’une des nombreuses stars d’EastEnders à rendre hommage à Dame Barbara.







(Image: Dave J Hogan / Getty Images)



Adam Woodyatt, qui a joué Ian Beale aux côtés de Babs dans EastEnders, a déclaré: «J’ai grandi en regardant« Babs »dans les films Carry On et pour moi, travailler ensuite avec elle était un privilège et un honneur.

«J’ai tellement de bons souvenirs et de moments que je chérirai toujours, même lorsque Peggy a frappé Ian avec un coup de poing.

« Mes pensées vont à son incroyable mari Scott, à sa famille et à ses amis. Repose en paix Barbara. »

La star d’EastEnders, Danny Dyer, a écrit sur Instagram: « Repose en paix Babs. Il n’y a qu’une seule Dame dans mes yeux. Je suis tellement reconnaissante de t’avoir connu.