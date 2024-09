Le dernier album de J Balvin, « Rayo », revient au reggaeton

José Balvin se souvient qu’à 17 ans, il a vu une annonce dans le journal local pour une Volkswagen Golf d’occasion de 1997. Il rêvait de parcourir la Colombie en chantant du reggaeton et en vendant des CD dans un coffre. Il pensait que la seule chose dont il avait besoin pour concrétiser ses rêves était cette voiture.

« Je n’avais pas d’argent et mon père était également très fauché. Mais il savait que j’aimais vraiment ça et il connaissait mon objectif », a déclaré Balvin.

Le véhicule, affectueusement baptisé Rayo, a emmené le jeune chanteur dans toutes les villes de Colombie qui voulaient bien lui donner une chance. Aujourd’hui, sept albums et six Latin Grammy Awards plus tard, le « Prince du Reggaeton » autoproclamé de 39 ans revient à sa première voiture comme principale source d’inspiration pour son nouveau projet, « Rayo ».

J Balvin pose au Petersen Automotive Museum de Los Angeles. (Michael Blackshire/Los Angeles Times)

À la demande de l’équipe du chanteur, je rencontre l’interprète de « Mi Gente » au Petersen Automotive Museum. Des lowriders rutilants remplissent le hall tandis que des voitures de sport haut de gamme du passé et des prototypes du futur remplissent ses quatre étages à ras bord. À l’intérieur, J Balvin aperçoit le « joyau de la couronne » du musée – une Rolls-Royce Phantom de 1925 – et derrière ses lunettes de soleil chromées flashy, ses yeux s’écarquillent. La voiture noire vitreuse avec un intérieur rouge séduisant respire le véritable luxe, quelque chose auquel le chanteur s’est habitué. Surnommée « la Rolls-Royce la plus rare qui existe » par le muséele véhicule d’époque est entouré par Balvin, qui en observe chaque petit détail, depuis ses portes rondes jusqu’à sa calandre réfléchissante. Le même adolescent qui était enthousiasmé par une annonce dans un journal en sort, insistant de manière enjouée sur le fait que c’est la seule voiture avec laquelle il veut être photographié.

Alors qu’il continue de faire le tour de la Rolls-Royce, ses accessoires argentés, une grille pour ses dents du bas et des baskets Jordan brillantes, brillent sous sa tenue entièrement noire. Sa tenue s’aligne avec la vision de « Rayo » – la pochette de l’album représente une version métallisée de luxe de sa Volkswagen avec des portes en ciseaux.

Symbole unificateur des débuts du chanteur et de la vie qu’il mène aujourd’hui, son septième album studio tente de réunir ces deux versions de Balvin sur le plan sonore. En se tournant vers les sons purs du reggaeton autour duquel il a bâti son héritage, « Rayo » évalue comment Balvin peut se distinguer sur la scène musicale latine d’aujourd’hui.

Le monde a découvert J Balvin avec son premier album studio, « Mi Familia ». La sortie de 2013 a contribué à populariser le mélange alors nouveau de reggaeton avec le hip-hop actuel et les rythmes de style club. Des succès constants comme son premier numéro 1 sur Airplay latino de Billboard, « 6 AM » et « Ay Vamos », la première vidéo à atteindre un milliard de vues sur YouTube « Artiste latino-américain urbain/reggaeton », le mettre à l’avant-garde du genre à l’époque.

À la fin des années 2010, sa portée s’est étendue au-delà du marché latin. Avec la sortie de « Mi Gente » en 2017, Balvin est devenu le première chanson entièrement en langue espagnole à figurer en tête du classement mondial de Spotifyqui a finalement été remixé avec Beyoncé. Avec de fréquentes collaborations avec d’autres artistes de renom tels que Cardi B, Bad Bunny et Rosalia, il a détrôné Drake comme L’artiste le plus écouté au monde sur Spotify en 2018. À ce jour, il détient toujours le titre de Le deuxième artiste latin le plus écouté au monde sur Spotifysous Bad Bunny.

J Balvin fait briller sa calandre argentée. (Michael Blackshire/Los Angeles Times)

Alors qu’il sortait son sixième album, « Jose », en 2021, sa réputation commença à s’effriter. Il devint l’objet de plusieurs controverses : un conflit industriel à plusieurs niveaux avec le rappeur portoricain Residente ; la nature offensante de la vidéo « Perra », dans laquelle des femmes noires étaient habillées en chiens en laisse ; et son acceptation controversée du prix de l’artiste afro-latino de l’année décerné par les African Entertainment Awards.

Balvin a atteint un point de rupture, non seulement dans son image mais aussi dans son son.

« Une fois que vous commencez à faire ce que les gens veulent, vous commencez à perdre votre identité. Mais ce n’est pas mon cas », a déclaré Balvin. « Je vois ce point fort dans le fait que les gens veulent continuer à suivre la tendance. C’est bien. Mais ce qui me rend spécial, c’est moi. »

Après avoir signé un contrat de 10 ans avec Universal Music Latino, Balvin a signé un nouveau contrat avec Interscope Capitol en mai. Nir Seroussi, vice-président exécutif d’Interscope Capitol Labels Group, considère le chanteur comme « un ambassadeur de la musique latine ».

« Nous avons tous des hauts et des bas. Peu importe ce qui s’est passé, ce qui compte en fin de compte, c’est la façon dont on parvient à se relever. C’est vraiment ce sur quoi je me concentre. [with Balvin] », a déclaré Seroussi. « Le José que je connais est quelqu’un de très mature et discipliné. Il est comme un boxeur qui se prépare à monter sur le ring. Il est au sommet de son art grâce à son énergie, son endurance mentale et son dynamisme. »

Balvin dit que son processus de création a commencé à lui sembler « calculé ». Lorsqu’il s’agissait de faire des albums, il se retrouvait souvent dans une routine bien établie.

J Balvin pose devant une Cadillac Série 62 de 1953. (Michael Blackshire/Los Angeles Times)

« Nous irions dans [to the studio and] dire : « C’est la mission. C’est ce que je veux faire. » Cela fonctionne avec tous les autres [albums] « C’est ce que nous avons fait. Mais dans ce cas-là, c’était si pur, si joyeux et si réel pour moi », a déclaré Balvin. « C’est l’album le plus amusant que j’ai eu depuis longtemps. »

Avec « Rayo », il n’est entré en studio avec aucune sorte d’attente ou de pression.

« Je me suis lancé et j’ai fait du freestyle, comme je le faisais avant. Je jouais avec le rythme et les mélodies. J’ai même fait 10 ou 20 prises », a-t-il déclaré. « Cela n’avait pas d’importance parce que nous nous amusions simplement. Cela m’a amené au tout début de mon processus créatif, quand il s’agissait plutôt de suivre le mouvement. »

Son retour à un processus plus organique l’a finalement ramené à ses racines dans la musique centrée sur la fête.

Au lieu de mélanger les sons populaires du début des années 2000 au reggaeton comme il l’avait fait sur des disques comme « Mi Familia », il se tourne désormais vers les tendances plus actuelles de la synth pop, de l’EDM et des beats trap pour créer une version moderne de J Balvin. Sur des morceaux comme « Swat », il rend hommage à une version plus belliqueuse du reggaeton old-school, tandis que sur « Doblexxó », avec son collaborateur fréquent et chanteur colombien Feid, Balvin mélange une sensation électronique industrielle à un air de perreo classique.

Le plus gros risque de l’album était « Stoker », avec la participation de la chanteuse de musique mexicaine Carin Leon. Le morceau commence comme une ballade mélodique, un moment rare pour Balvin. Mais au début du refrain, un rythme afro sous-jacent devient la colonne vertébrale de la chanson. Alors que lui et Leon passent le relais entre leurs styles individuels combinés, les musiciens réunissent harmonieusement leurs univers de reggaeton et de folk mexicain.

« Comment pouvons-nous faire une chanson qui rende heureux les fans de Carin et mes fans sans avoir l’impression que J Balvin est un vendu ? Personnellement, je ne suis pas quelqu’un qui aime profiter du battage médiatique parce que j’ai beaucoup de respect pour leur mouvement [musica Mexicana] », a déclaré Balvin en référence à la popularité actuelle de la musique mexicaine. « Je voulais être très prudent dans la manière dont nous allions composer la chanson ensemble. »

Les deux initialement connectés à ce Coachella de l’année dernière Festival de musique et d’art de la vallée où la programmation était composée du plus grand nombre de groupes de musique latine jamais vus au festival du désert.

« Le plus beau dans cette chanson, c’est la surprise que nous avons eue tous les deux », a déclaré Leon. « Le plus beau dans cette collaboration avec José, c’est la simplicité avec laquelle il aborde les choses. Il laisse toujours de la place à ses amis. »

Ils ont commencé le processus en s’envoyant mutuellement des idées de chansons potentielles. Mais après avoir entendu une version inachevée de « Stoker », Balvin a su qu’il pouvait ajouter quelque chose de « vraiment nouveau et spécial » au morceau.

« Il y a une fine frontière entre changer quelque chose pour le rendre plus cool et détruire quelque chose », a déclaré Balvin.

Lorsqu’on lui demande s’il a déjà détruit une de ses chansons, il se met à rire et répond : « Parfois, je ne sais pas ce qui se passe, mais je me dis : « Qu’est-ce que j’ai fait ? » La plupart du temps, ça vaut la peine de prendre le risque. »

J Balvin montre ses tatouages ​​​​aux mains et ses tresses pour un portrait. (Michael Blackshire/Los Angeles Times)

« Je n’ai pas peur. J’en ai la preuve au cours de mes années de carrière. Nous faisons ces changements et nous changeons la donne. »

À son actif, la scène musicale latine était très différente à ses débuts par rapport à ce qu’elle est aujourd’hui. Il se sent « reconnaissant » d’avoir commencé sa carrière à ce moment-là. À l’ère du streaming et de la saturation actuelle du genre, il dit être conscient de la difficulté pour les nouveaux artistes de se démarquer.

Il a toujours tenu à chanter exclusivement en espagnol, refusant l’idée de s’implanter sur le marché anglophone. Maintenant que la musique latine est le genre musical qui connaît la plus forte croissance aux États-Unis, il laisse transparaître un sourire et déclare : « Je le savais. »

« En grandissant, j’écoutais Shakira et Enrique Iglesias et ils chantaient les mêmes chansons en anglais [that they previously released in Spanish]« Je respecte cela parce qu’à ce moment-là, le moment n’était pas le bon », a déclaré Balvin. « Mais mon langage est la façon dont je m’exprime et dont j’exprime mon cœur. »

Après toutes ces années où J Balvin a été salué comme un leader de la musique latine, « Rayo » est aujourd’hui considéré comme l’un des nombreux albums latins récemment sortis. Dans un genre actuellement en plein essor, son héritage est ce sur quoi il continuera à s’appuyer.

« C’est tellement gratifiant. J’ai l’impression d’avoir concrétisé ce que je vis. J’ai eu une vision de ce que nous vivons maintenant », a déclaré Balvin. « Les portes sont ouvertes et c’est le moment de dire qu’elles resteront ouvertes pour toujours. »

Après une demi-heure de pose avec la somptueuse Rolls-Royce, son attaché de presse met un terme à la séance. Balvin remet ses lunettes de soleil chromées et sort de l’exposition. Trop distrait par les rangées interminables de véhicules spectaculaires, il renonce à dire au revoir. Alors que son entourage d’environ 15 personnes le suit lentement, un membre du groupe s’arrête pour demander à un employé à proximité où se trouve la Batmobile. Après avoir confirmé son emplacement au quatrième étage, il se dépêche d’attraper l’ascenseur vers lequel Balvin se dirigeait. Malgré une journée chargée, remplie d’interviews avec la presse et de réunions d’affaires, le « Prince du Reggaeton », qui a le symbole de Batman tatoué sur la poitrine, a refusé de quitter le musée avant d’avoir visité l’emblématique attraction du film de super-héros de Tim Burton de 1989.