Le dernier album de Carly Rae Jepsen est la perfection pop – Kelowna Capital News

Sortir ensemble au 21e siècle peut être une période solitaire, mais Carly Rae Jepsen a trouvé un moyen de faire un album autour de ces expériences qui est aussi brillant et plein d’espoir que fondé.

De l’euphorique “Sideways” au chagrin de “Go Find Yourself or Whatever”, sur son sixième album studio, “The Loneliest Time”, la femme de 36 ans précise une chose : c’est difficile là-bas dans le monde des rencontres.

Alors que les thèmes de “The Loneliest Time” sont intemporels, il y a une spécificité dans les expériences qui reflètent l’ère moderne. Le premier single de Jepsen de l’album, “Beach House”, en est le meilleur exemple. La chanson kitsch reflète l’expérience du défilement sans fin sur les applications de rencontres. Après avoir décrit une myriade de mauvaises expériences de rencontres et supplié les hommes de ne pas considérer les rencontres comme une saison de chasse, les voix masculines se joignent à des promesses ironiques qui deviennent de plus en plus absurdes, de “Je ne t’appellerai probablement jamais”. à “Je vais probablement prélever vos organes.” C’est un classique du camp de l’icône de la pop canadienne.

Malgré ce qui est certainement décrit dans “Beach House”, l’optimisme de Jepsen dans “Surrender My Heart” montre qu’elle n’a pas encore abandonné l’amour. Un point culminant de l’album, l’ouvreur de synthé bop trouve sa vulnérabilité embrassante.

Tout au long du LP, on retrouve des influences disco et des années 80, entendues le plus fortement sur la chanson titre et “Far Away”. Les hymnes pop pour lesquels Jepsen est connu ne manquent pas, avec des morceaux plus doux comme “Bends” et “Go Find Yourself or Whatever” parsemés entre les deux. “Go Find Yourself or Whatever” est attachant dans son empathie, s’ouvrant sur une guitare acoustique et se construisant pour inclure une guitare électrique, une mandoline et un sitar.

“The Loneliest Time” est une collection de chansons qui englobent les hauts et les bas de la recherche de l’amour, un voyage plein de secondes chances, d’erreurs et d’exaltation. Cela peut parfois être solitaire, mais comme elle articule sur l’ouverture, ses expériences passées ne l’ont pas empêchée d’ouvrir son cœur : “Je veux être assez courageuse pour tout.”

—Ragan Clark, Associated Press

Musique pop