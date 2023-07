Le dernier agent de contrôle de la faune de la Colombie-Britannique rédige de nouveaux mémoires

Certains résidents d’Abbotsford se souviennent peut-être d’une époque, au milieu des années 90, où un couguar s’est dirigé vers le stationnement d’un complexe d’appartements près de McCallum Road.

C’est Dennis Pemble qui a été appelé pour capturer et déplacer le chat sauvage, car il était à l’époque l’un des agents de contrôle de la faune de la province par l’intermédiaire du ministère de l’Environnement.

C’est un rôle qui n’existe plus. Pemble, qui vit à Abbotsford, a été le dernier à occuper le poste. De nos jours, lorsque les animaux sauvages interagissent de manière dangereuse avec les humains, leur relocalisation est sous-traitée à divers pisteurs de la province.

Alors que Pemble a pris sa retraite en 2008, il vient de publier ses mémoires bien intitulés, The Last Wildlife Control Officer in British Columbia.

« Lorsque de grands prédateurs mettaient en danger des humains ou tuaient du bétail, j’ai été appelé », a-t-il expliqué. La liste des animaux prédateurs comprend des grizzlis, des ours noirs, des couguars, des loups et des coyotes, et il les suivait avec l’aide de son équipe de chiens de chasse. Ces « animaux à problèmes » ont été soit tranquillisés et déplacés, soit euthanasiés.

Au cours de ses 30 ans de carrière, il a eu l’occasion de rencontrer des journalistes du monde entier qui l’accompagnaient pour des reportages et étaient souvent invités à écrire un livre sur ses aventures uniques. Il n’en a jamais eu l’occasion, mais son travail l’obligeait à tenir un journal quotidien de ses activités.

Lorsque la pandémie a forcé tout le monde à rentrer chez lui, et qu’il y avait si peu à faire, il a réalisé que l’opportunité s’était présentée d’écrire ce livre.

« J’ai commencé à parcourir mes journaux, jour après jour », a-t-il déclaré.

Avec l’aide de sa femme, il a passé au peigne fin ses journaux de travail et a redonné vie à certaines de ces histoires pour créer le manuscrit.

« C’est un long processus », a déclaré Pemble. « C’est beaucoup de travail, surtout quand on n’écrit pas. Mais ma femme est vraiment douée pour ça.

Entre son aide et la maison d’édition, Friesen Press, il a réussi. Et il a reçu beaucoup d’attention pour le produit fini, étant interviewé par divers médias proches de chez lui et de loin, pour la radio, les podcasts, les journaux et les magazines.

Les gens aiment les histoires d’animaux, a-t-il dit, et sa perspective unique sur la façon dont les animaux sauvages sont gérés a rendu le livre populaire. Il a même inclus des photos de son temps sur le terrain. Son bureau a été basé à son domicile d’Abbotsford pendant 25 ans, puis les cinq dernières années se sont déroulées à l’extérieur de Cultus Lake.

Sa perspicacité rappelle également au lecteur l’importance de la sécurité autour des animaux sauvages. Et l’animal numéro un qui cause des plaintes en Colombie-Britannique, a-t-il dit, est l’ours noir.

« Il y a tellement d’ours noirs dans le Lower Mainland », a-t-il dit, « et partout dans la province. »

Alors qu’un couguar est récemment entré dans un camp animé à Cultus Lake et a mangé un chien de la famille, il a déclaré que ce type d’interaction n’était pas courant.

« Les couguars sont assez insaisissables », mais le meilleur conseil qu’il ait pour ceux qui sont dans les bois est de faire beaucoup de bruit. La plupart des animaux ne veulent pas s’embêter avec les humains, et même les ours sont susceptibles de se cacher lorsqu’ils entendent des humains approcher.

Déplacer un ours à problèmes ne résout pas toujours le problème, a-t-il ajouté, il est donc important de ne pas laisser les ours s’habituer.

Il raconte l’histoire d’un ours qu’ils ont déplacé de Pemberton à l’autre côté du canyon du Fraser et qu’ils ont étiqueté avec un collier émetteur. Cet ours a fait le long et incroyable voyage jusqu’à sa maison d’origine.

Pour lire l’histoire dans ses propres mots, prenez son livre partout où ils sont vendus. Deux petites librairies ont été très favorables, a-t-il déclaré. Ils sont Totally Bookish à Mission et Armchair Books à Whistler. Ils sont également disponibles via Amazon, Indigo, Barnes & Noble et plusieurs plateformes de livres électroniques.

