Le dernier accusé dans la fusillade de Halpern est condamné

26 septembre — LIMA — Une peine prononcée mardi par le tribunal pour mineurs du comté d’Allen contre une jeune fille de 16 ans à Lima a marqué le dernier chapitre d’une saga qui a marqué au moins sept familles locales et a laissé toute une communauté en quête de réponses.

Pour la deuxième fois en autant de semaines, une jeune femme qui a joué un rôle relativement mineur dans la mort par balle de Jaden Halpern, 17 ans, résidente de Lima, en juin 2022, a appris son sort lorsque Roselyn Thomas-Lewis s’est vu confier un engagement minimum de quatre ans à le Département des services à la jeunesse de l’Ohio par le juge Todd Kohlrieser.

Brianna Patrick, qui, comme Thomas-Lewis, avait 15 ans au moment des faits, a été condamnée à une peine identique devant le tribunal pour mineurs la semaine dernière.

Thomas-Lewis était le dernier des six accusés dans cette affaire à connaître leur sort. Elle a admis son rôle dans l’incident, puis a refoulé ses larmes et a fait face à la famille de Halpern alors qu’ils s’adressaient au tribunal avant la détermination de la peine. Ce fait n’est pas passé inaperçu auprès de la mère de Halpern.

« Merci de nous avoir regardés. C’est très respectueux. Vous avez notre respect », a déclaré la mère de Halpern au jeune accusé.

« J’aurais aimé que vous n’ayez jamais rencontré (Bryanna) Houston », a déclaré la femme à propos du meneur présumé d’une série d’événements qui ont amené six adolescents de Lima à la porte de la famille dans la nuit du 10 juin 2022.

Thomas-Lewis était l’un des six adolescents qui se sont rendus à la résidence de West Lane Avenue avec l’intention de voler à Jaden Halpern de la drogue, de l’argent ou des armes. Deux hommes du groupe portaient des répliques d’armes et sont arrivés sur le seuil de la maison lorsqu’ils ont été engagés par Halpern. David Halpern, le père de Jaden, a vu ce qu’il croyait être un fusil d’assaut lorsqu’il a tiré un coup de feu. Son fils s’est mis devant la balle et a été tué.

« Je veux que tu sois en sécurité là-dedans (DYS) », a déclaré la mère de Jaden à Thomas-Lewis. « J’espère que quelque chose de bien résultera du décès de Jaden. Nous voulons que tu deviennes fort, que tu te maries, que tu aies des enfants. Prends soin de toi, d’accord ? »

La sœur de Jaden Halpern, Jenna, a également exprimé sa compassion envers la jeune fille.

« Quand je pense aux personnes responsables de la mort de Jaden, je ne pense pas à vous », a déclaré Jenna. « Vous n’étiez pas au bon endroit et vous n’auriez pas dû être là. J’espère que vous pourrez mettre cela derrière vous et grandir et devenir une meilleure personne. »

S’adressant à la famille et au juge en larmes, Thomas-Lewis a présenté ses excuses.

« Mais des excuses ne suffisent pas ; elles ne le seront jamais. Cela ne ramènera jamais la vie de Jaden. J’assume l’entière responsabilité de ce que j’ai fait. Jaden ne méritait pas ça. J’aurais dû avoir la voix pour dire ce que nous étions. faire cette nuit-là était mal, mais je ne l’ai pas fait », a déclaré la jeune fille.

La semaine dernière, Jaquan Glenn était le quatrième des quatre adolescents jugés en tant qu’adultes en lien avec la mort de Halpern à être condamné, recevant un minimum de 14 ans de prison pour son rôle dans l’incident après avoir plaidé coupable à un chef d’accusation modifié d’homicide involontaire.

Keion Darden, 19 ans, a été condamné en juin à une peine minimale de 23 ans de prison. Houston, 18 ans, passera également de 23 à 28 ans en prison sans possibilité de libération anticipée. Khyrese Garner, 17 ans, a été condamné plus tôt ce mois-ci à 15 ans de prison à vie.

Houston et Garner ont interjeté appel dans leur cas.