Cela a été un mois incroyablement révélateur pour Diddy. Le fondateur de Bad Boy Records continue de faire face à des troubles juridiques au milieu d’allégations d’agression sexuelle, d’abus et bien plus encore. Il y a quelques semaines, des images de sécurité semblant le montrer en train d’agresser physiquement son ex-petite amie Cassie ont également fait surface en ligne, pour lesquelles il s’est depuis excusé. Quoi qu’il en soit, de nombreux utilisateurs et pairs des médias sociaux pensent que le magnat pourrait ne pas être en mesure de se remettre de l’impact considérable qu’il a porté sur sa réputation.

Pour aggraver les choses pour Diddy, April Lampros, ancienne étudiante du Fashion Institute of Technology, a déposé une nouvelle plainte contre lui à la fin de la semaine dernière. Elle est désormais la septième personne à l’accuser d’agression sexuelle depuis novembre. Selon le procès de Lampros, elle a rencontré Diddy dans un bar de SoHo en 1995, où il lui aurait « fait boire de l’alcool ». De là, elle affirme qu’il l’a ramenée à sa chambre d’hôtel où une prétendue agression sexuelle aurait eu lieu.

Diddy fait l’objet d’un septième procès l’accusant d’agression sexuelle

Sean « Diddy » Combs assiste aux Billboard Music Awards 2022 au MGM Grand Garden Arena le 15 mai 2022 à Las Vegas, Nevada. (Photo d’Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

Le procès de Lampros allègue qu’elle a subi « quatre rapports sexuels terrifiants » avec Diddy jusqu’en 1998, date à laquelle elle a interrompu les choses. Le procès comprend également une prétendue description physique de Diddy, alors âgé de 24 ans. « Au moment où elle a mis fin à leur relation, Mme Lampros se souvient que le pénis de M. Combs était adolescent. [sic] en longueur et en largeur », peut-on lire. « Elle se souvient qu’il avait été circoncis et se souvient d’un tatouage sur sa poitrine. »

Diddy n’a pas encore répondu au procès, bien qu’il ait nié les autres allégations d’agression sexuelle portées contre lui au cours des derniers mois. Que pensez-vous du fait que Diddy ait été frappé par un autre procès l’accusant d’agression sexuelle la semaine dernière ? Partagez vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous et gardez un œil sur HNHH pour plus de mises à jour.

