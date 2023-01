Le dernier accord de Rishi Sunak avec la France a été annulé lorsque dix navires avec 442 migrants sont arrivés dimanche

Eaux agitées

La plupart du temps jusqu’à présent cette année, aucun migrant n’a débarqué illégalement à partir de petites embarcations.

Malheureusement, c’est là que s’arrêtent les bonnes nouvelles.

Le dernier accord de Rishi Sunak avec la France a été annulé lorsque dix navires sont arrivés dimanche Crédit : Reuters

Parce que tout optimisme selon lequel le dernier accord de Rishi Sunak avec la France pourrait fonctionner a été anéanti lorsque dix navires sont arrivés dimanche.

Les 442 à bord ont été attirés en partie par une campagne publicitaire effrontée de gangs albanais sur TikTok avec des tarifs réduits, moins une réduction pour amener un ami.

La plupart sont pratiquement assurés de nouvelles vies ici. Ils le savent.

Les trafiquants aussi et se moquent de l’impuissance de la Grande-Bretagne.

“Ils en expulsent 50 mais nous en enverrons 500”, dit une annonce.

“Personne ne vous rendra”, dit un autre. Qui peut argumenter ?

Les responsables du ministère de l’Intérieur prévoient qu’un nombre record de 80 000 personnes pourraient arriver illégalement en 2023 :

La population d’une ville moyenne en une seule année, par une seule méthode.

Tous doivent être nourris et logés à même les deniers publics.

Ce serait une catastrophe pour un Premier ministre qui a promis « d’arrêter les bateaux ».

Mais il sera sûrement clair d’ici peu que les accords modifiés avec la France et la répression des médias sociaux ne fonctionneront pas.

Pour expulser des milliers de personnes et mettre en place une véritable force de dissuasion, il faudra des lois qui passeront outre la Convention européenne des droits de l’homme.

La gauche combattra cela jusqu’à la mort.

Les conservateurs ont-ils le courage de le faire ?

Profondément endetté

NOUS espérons que les syndicats en grève examineront attentivement les sommes obscènes que le gouvernement a dû emprunter en décembre.

Le Trésor a “dépassé” de 27,4 milliards de livres sterling pour maintenir la Grande-Bretagne à flot.

Nous espérons que les syndicats en grève examineront attentivement les sommes obscènes que le gouvernement a dû emprunter en décembre Crédit : La Méga Agence

Il s’agissait en grande partie d’intérêts sur notre dette déjà considérable.

Des milliards d’autres ont financé les subventions pour réduire les factures d’énergie.

Les syndicats du secteur public prétendent-ils que nous devons emprunter PLUS pour financer leurs demandes d’inflation plus ?

Ne se souviennent-ils pas que le gouvernement a renfloué leurs membres et préservé leurs emplois pendant Covid – tout en les protégeant des retombées économiques de la guerre de Poutine ?

Ces chiffres désastreux sont également un signal d’alarme malvenu pour ceux qui exigent des réductions d’impôts immédiates.

Nous aimerions les voir – mais Rishi Sunak doit d’abord stabiliser l’économie.

C’est la priorité.

Folie trans

Un double violeur CONDAMNÉ est envoyé dans une prison pour femmes en Écosse.

C’est bien et normal pour les militants trans et le SNP.

Adam Graham, qui s’identifie maintenant comme une femme, Isla Bryson, a utilisé “son pénis” pour violer Crédit : PA

Adam Graham a attaqué ses victimes comme un homme musclé.

Il s’identifie maintenant comme une femme, Isla Bryson, qui, selon le tribunal, a utilisé «son pénis» pour violer.

Bryson n’a pas encore été opéré et n’aurait pas non plus de certificat d’échange de sexe.

Elle a passé la nuit dernière dans une prison pour femmes.

Et si vous pensez que C’EST insensé, la nouvelle loi trans du SNP rendrait l’auto-identification beaucoup plus facile et les espaces réservés aux femmes encore MOINS sûrs.

Les conservateurs ont raison de le bloquer dans tout le Royaume-Uni.