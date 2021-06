Le dernier accident d’avion de Joe Lara

REMNANT CHURCH SE RAPPELLE LE DÉCÉDÉ COMME « LE PEUPLE LE PLUS AIMANT »

Remnant Fellowship Church s’est souvenu de ceux qui sont décédés dans l’accident d’avion comme des personnes « aimantes » dans un communiqué.

« Les sept dirigeants de la Remnant Fellowship perdus le 29 mai 2021 étaient parmi les personnes les plus gentilles et les plus aimantes que vous ayez jamais rencontrées », indique la déclaration sur le site Web de l’église.

Les victimes seraient Gwen Shamblin Lara, son mari William Joe Lara, son gendre Brandon Hannah, Jennifer J. Martin, David L. Martin, Jessica Walters et Jonathan Walters.

« Gwen Shamblin Lara était l’une des mères et épouses les plus gentilles, douces et altruistes au monde, et une meilleure amie loyale, attentionnée et solidaire pour tous », indique le communiqué. « Elle a vécu chaque jour en donnant sa propre vie pour s’assurer que les autres puissent trouver une relation avec Dieu. »