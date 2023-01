Le dernier 3 de Sophia Klacik soulève Sycamore pour vaincre Ottawa – Shaw Local

SYCOMORE – Sophia Klacik était grande ouverte après avoir reçu une alimentation d’un coéquipier dans la dernière minute d’un match nul contre Ottawa avec une chose qui lui passait par la tête.

“Quand la fille n’était pas là, c’était comme si elle devait entrer”, a déclaré Klacik.

La garde de Sycamore l’a en fait fait entrer, drainant son troisième 3 points du match sur ce qui s’avérerait être les derniers points d’une victoire 46-43 de la Conférence Interstate 8 contre les Pirates mercredi.

Ottawa (14-4, 4-1 I-8) n’a mené qu’en deuxième demie, mais menait 41-33 après un lay-up de Hailey Larsen, qui a terminé avec huit.

Mais Sycamore a eu besoin d’à peine 10 secondes pour répondre, Monroe McGhee faisant un seau avec 6:17 à jouer, donnant le coup d’envoi d’une course de 9-0 qui a remis les Spartans en tête.

“Nous avons perdu sept ou huit points et avons continué à lutter”, a déclaré l’entraîneur adjoint de Sycamore Bret Lucca, qui remplaçait l’entraîneur-chef absent Adam Wickness. “Nos filles étaient assez épuisées, mais nous avons renversé de gros coups. Soph a renversé quelques gros 3, et c’était génial à voir.

Mallory Armstrong s’est connecté sur un lay-up avec 2:17 à faire, mettant Sycamore (8-10, 4-1) devant 42-41. Larsen a obtenu un retour sur la possession suivante alors que les Pirates ont repris une avance d’un point. Avec 1:12 à faire, Lexi Carlsen a effectué l’un des deux lancers francs pour égaliser le score.

McGhee a attrapé le tir raté de Carlsen, et après un raté et un rebond offensif de Carlsen, les Spartans ont fait tourner le ballon. Klacik s’est retrouvé grand ouvert pour la tête 46-43 avec 47,4 secondes à jouer.

L’entraîneur d’Ottawa, Brent Moore, a déclaré que les Pirates n’avaient pas bien défendu le ballon dans le dernier droit.

“Nous atteignions un peu, et ils nous contournaient”, a déclaré Moore. «Ils ont de très bons tireurs, ils arrivent à la jante et ils finissent ou donnent un coup de pied à un bon tireur. Si vous ne gardez pas le ballon contre des équipes comme ça, ça vous tue.

Ottawa a eu quelques chances à égalité à 3 points, mais Marlie Orlandi ne s’est pas connectée non plus. Elle a terminé avec un sommet de 14 points et six rebonds en tête de l’équipe.

Kendall Lowery avait 10 points et Larsen avait six planches pour les Pirates, qui n’ont pas traîné de plus de six dans le match et n’ont pas eu leur première avance jusqu’à ce qu’un 3 points de Larsen au troisième quart fasse 27-25 .

“Je pensais que nous étions un peu à court d’énergie sur la route pour commencer le match”, a déclaré Moore. “Tout d’un coup, nous avons commencé à nous battre et à avoir un peu d’énergie. Nous avons eu une bonne conversation à la mi-temps et nous avons pensé que nous avions l’énergie que nous aurions aimé avoir pour commencer le match.

Les Spartans disputaient leur deuxième match sans le centre de 6 pieds 4 pouces Evyn Carrier, qui était dans une botte après s’être blessé lors d’un tournoi la semaine dernière. Elle devrait être absente de deux à quatre semaines.

Lucca a déclaré que c’était important pour Klacik d’intervenir mercredi, car les Spartans en auront besoin pour aller de l’avant sans leur centre vedette.

“Elle a fait tomber 3s ce soir à coup sûr, c’était génial”, a déclaré Lucca. « C’était génial à voir. Les gens doivent monter en puissance. De toute évidence, Evyn a de grosses chaussures à remplir, donc évidemment d’autres personnes doivent intervenir et abattre des tirs. Nous avons fait du bon travail ce soir.

Klacik et Malerie Morey en avaient chacun 12 pour mener les Spartans. McGhee a ajouté 10 points, neuf rebonds et trois interceptions. Carlsen a récolté six points, neuf rebonds et deux interceptions.

“Je pense que cela dit quelque chose de bien sur nous que nous pouvons garder notre mojo et continuer à pousser même lorsque nous sommes à terre”, a déclaré Klacik. « Je pense que cela renforce un peu notre confiance. C’est très important, car plus de confiance signifie que nous aborderons des matchs plus prêts à jouer.