Le derby du Clasico en préparation pour la star du Bayern

Le Bayern Munich, champion de Bundesliga, pourrait perdre l’attaquant vedette Leroy Sané à l’été 2024, et Barcelone et le Real Madrid courtisent l’Allemand.

Le joueur de 27 ans a rejoint le club en provenance de Manchester City à l’été 2020. Il a été brûlant pour les Bavarois cette saison. Il a marqué ou aidé six buts en 10 matchs toutes compétitions confondues. Cinq de ces buts ont été inscrits en six matches de championnat.

L’avenir de Sane est cependant actuellement une source d’inquiétude pour l’équipe munichoise. Il doit faire un choix crucial : signer un nouvel accord ou risquer une vente.

Les négociations contractuelles de l’international allemand avec le club sont suspendues. Le Bayern a limogé l’ancien directeur sportif Hasan Salihamidzic en mai. Il était le leader de ces discussions. Malgré la nomination de Christoph Freund au poste de négociateur en chef, les négociations avec le joueur progressent lentement.

Obtenir Harry Kane était une priorité majeure pour la Bundesliga tout au long de l’été. Le drame du transfert a consommé beaucoup de temps et de ressources.

Barcelone et le Real Madrid suivent de près la situation de Leroy Sané

On pense que Sané fera un choix majeur d’ici juin prochain, lorsque débutera la dernière saison de son contrat. Par ailleurs, un article du quotidien allemand BILD affirme que l’ailier droit envisage un transfert et qu’il lorgne sur la Liga espagnole.

En fait, le Real Madrid et Barcelone pourraient avoir une confrontation sur le marché des transferts pour accompagner les au moins deux matches d’El Clasico que nous verrons cette saison.

L’actuel champion d’Espagne, Barcelone, a accordé une grande importance à Sane en tant que joueur. Cependant, il a toujours des problèmes financiers, les Blaugrana n’auront donc pas grand-chose à dépenser l’été prochain.

En réalité, Xavi Hernández envisageait de faire une offre pour lui à la fois lors de ce mercato d’été et lors du dernier, mais ils manquaient de fonds pour le faire. Bien que le club catalan entretienne d’excellentes relations avec son agent, il ne fait actuellement que garder un œil sur sa position. Le Barça ne le signerait pas à moins qu’il n’y ait un départ majeur dans les avant-postes.

Los Blancos voient un double coup potentiel

En revanche, le Real Madrid envisage d’acquérir Kylian Mbappe du Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival. Néanmoins, un transfert n’est en aucun cas certain, comme l’histoire l’a prouvé.

Une fois la saison terminée, on s’attend à ce que les Blancs fassent appel à deux attaquants supplémentaires. Joselu et Rodrygo ont connu des débuts de saison lamentables. Le premier est prêté par l’Espanyol et le second n’a marqué qu’un seul but jusqu’à présent.

Ainsi, Sane pourrait rejoindre Mbappe pour déménager dans la capitale espagnole, conclut le rapport. Le prix demandé par le Bayern pour un joueur dont le contrat ne durera qu’un an après l’année prochaine est cependant un facteur clé.

