Le derby de Melbourne abandonné après une violente invasion de terrain

Paul Izzo de Melbourne Victory supprime une fusée éclairante du terrain après un but de Melbourne City. Darrian Traynor/Getty Images

Football Australia a promis que de “fortes sanctions” seraient prononcées après un derby masculin australien de la A-League à Melbourne entre Ville de Melbourne et Melbourne Victory a été abandonné pour assurer la sécurité des joueurs après une violente invasion de terrain.

Prévoyant d’organiser une grève à la 20e minute pour protester contre les administrateurs de la ligue, les ligues professionnelles australiennes (APL), les deux groupes de fans ont commencé à lancer des fusées éclairantes sur la surface de jeu du parc AAMI avant de sortir, l’un semblant frapper un opérateur de caméra pour diffuseur Network Ten.

Les supporters avaient allumé des fusées éclairantes et de petits feux d’artifice au cours des 20 minutes précédentes, les supporters de City lançant un certain nombre de projectiles sur le terrain pour célébrer le premier match d’Aiden O’Neill à la 11e minute.

Cela a déclenché une série d’événements en spirale qui ont vu le gardien de but de City, Tom Glover, tenter de dégager un projectile qui avait atterri près de lui hors du terrain, lancer une fusée éclairante hors du terrain et revenir dans les supporters de Victory, ce qui a ensuite conduit une foule de fans à prendre d’assaut sur le terrain dans des scènes rappelant les violences entre Nice et Marseille en 2021.

Alors que les fans se précipitaient vers sa position, Glover a ensuite été frappé à la tête par un seau en métal rempli de sable conçu pour éteindre les fusées éclairantes lancées dans sa direction et a été précipité du terrain avec du sang sortant du côté de sa tête.

L’arbitre Alex King a également subi une entaille à la tête à cause du seau lancé, tandis que l’entraîneur-arbitre du match a été poussé dans la clôture.

Un porte-parole de Football Australia a décrit King comme étant plus ébranlé que blessé, et lui et ses collègues officiels ont été escortés jusqu’à leurs voitures par la sécurité pour sortir du stade.

Les responsables de la ville ont déclaré que Glover avait besoin de points de suture et avait une commotion cérébrale présumée après l’incident.

Les deux groupes de joueurs et d’entraîneurs, ainsi que les officiels du match, ont ensuite rapidement quitté le terrain, tandis que les fans qui sont restés à la surface se sont concentrés sur l’attaque des panneaux et des buts des sponsors avant d’être chassés du terrain par les membres. de l’équipe d’intervention en matière d’ordre public de la police de Victoria.

Après un long délai, le match a ensuite été abandonné pour assurer la sécurité des joueurs, la première fois qu’un match des A-Leagues est annulé pour une telle raison.

Les manifestations prévues avaient été en réponse à la décision d’APL de vendre les droits d’hébergement de ses trois prochaines grandes finales à Sydney dans le cadre d’un partenariat avec Destination NSW.

Des manifestations avaient déjà eu lieu lors des matchs de la A-League Men et de la A-League Women qui avaient déjà eu lieu ce week-end, mais toutes étaient de nature pacifique.

“Le match de la A-League Men entre le Melbourne City FC et le Melbourne Victory à l’AAMI Park a été abandonné à la suite de l’invasion du terrain par les fans du Melbourne Victory et des blessures qui ont suivi le gardien du Melbourne City FC Tom Glover et l’officiel du match Alex King, “, a déclaré un communiqué de la A-Leagues.

“La Ligue professionnelle australienne (APL) se coordonne avec Football Australia concernant les ramifications de ces événements.”

Les A-Leagues australiennes sont gérées indépendamment de Football Australia, mais la fédération nationale reste le régulateur du jeu et applique un code de conduite national.

“Suite à des scènes choquantes lors de la première mi-temps du match masculin de la A-League entre le Melbourne Victory FC et le Melbourne City FC au AAMI Park le samedi 17 décembre, où les supporters du Melbourne Victory FC sont entrés sur le terrain de jeu, les officiels du match de Football Australia ont a abandonné le match conformément à la Loi 5.3 des Lois du Jeu afin de protéger l’intégrité du match”, a déclaré Football Australia dans un communiqué.

“Un tel comportement n’a pas sa place dans le football australien, avec une enquête complète de Football Australia qui doit commencer immédiatement, où de fortes sanctions doivent être prononcées.”