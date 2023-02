Le derby de l’Inter remporte la deuxième place de la Serie A

La tête déviée de Lautaro Martinez en première mi-temps a donné à l’Inter le Derby della Madonnina le droit de se vanter en battant l’AC Milan par 1-0 à San Siro dimanche soir.

Les Nerazzurri ont dominé les champions en titre tout au long du match et ont dominé chaque brin d’herbe sur le terrain alors qu’ils grimpaient à la deuxième place du classement de la Serie A.

L’Inter a cependant beaucoup de rattrapage à faire s’il veut espérer remporter le Scudetto, car le Napoli de haut vol a 13 points d’avance sur lui.

Milan en chute libre

Milan est cependant en chute libre puisqu’il a perdu 5 de ses 6 derniers matchs de championnat et est sans victoire en 7 matchs toutes compétitions confondues après avoir concédé 18 fois.

Le gardien milanais Ciprian Tatarusanu a repoussé le brillant premier effort de Martinez à la sixième minute alors que l’Inter détenait la majeure partie du ballon.

L’Argentin, qui est dans une forme époustouflante depuis la fin de la Coupe du monde, a ensuite traîné sa tête plongeante à quelques centimètres du centre de Milan Skriniar alors que Milan n’a pas réussi à faire face à la pression constante.

Martinez a finalement marqué à la 34e minute du corner de Hakan Calhanoglu alors que sa tête au bon moment déviait Simon Kjaer pour donner à son équipe une avance bien méritée.

Malgré les changements de manager Stefano Pioli à la mi-temps, avec l’arrivée de Rafael Leao et Brahim Diaz, Milan ressemblait à l’ombre d’eux-mêmes car ils n’ont pas réussi à créer d’occasions nettes.

Theo Hernandez n’a pas cadré sur un coup franc bien placé tandis que la première touche d’Olivier Giroud l’a laissé tomber sur une passe bien placée de Leao suite à une contre-attaque.

Romelu Lukaku pensait avoir marqué le deuxième but de son équipe en 83rd minute mais le but du Belge a été marqué pour une faute dans la préparation.

Martinez avait également le ballon dans le filet six minutes plus tard, mais VAR est intervenu pour exclure le but alors que les rediffusions montraient que le vainqueur de la Coupe du monde s’était écarté du hors-jeu menant à son tir.

La victoire prend cinq points d’avance sur les Rossoneri qui restent à la sixième place et la crise menace.

