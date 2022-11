Le Derby bat Torquay alors que Curzon Ashton souffre d’un chagrin de pénalité à Cambridge – Tour d’horizon de la rediffusion du premier tour de la FA Cup | Nouvelles du football

Ligue nationale North Curzon Ashton a subi un chagrin de pénalité alors que Cambridge United progressait vers le deuxième tour de la FA Cup avec une victoire 4-2 en fusillade.

La rediffusion du premier tour s’était terminée 0-0 après prolongation, tout comme l’égalité d’origine, mais les pénalités manquées de Josh Hancock et Connor Dimaio se sont avérées décisives alors que la Ligue 1 de Cambridge a établi une égalité avec Grimsby.

Cambridge a dominé la première mi-temps, le gardien de Curzon, Chris Renshaw, renversant un tir de curling de Lloyd Jones.

Après la pause, Sam Smith s’est rapproché, courant sans faute mais voyant un tir étouffé par Renshaw, avant qu’un effort de curling spectaculaire de Saiko Janneh ne frappe la barre.

Les visiteurs auraient pu l’emporter à la 84e minute, lorsque Craig Hobson est entré derrière la défense mais a tiré au-dessus.

Dans les prolongations, Hancock a repoussé la meilleure occasion, se tortillant entre trois défenseurs et tirant dans un tir puissant que Will Mannion a dû parer pour se mettre en sécurité.

Mais le gardien de Cambridge, Mannion, s’est ensuite fait le héros, sauvant le coup de pied de Dimaio – après que Hancock ait tiré – pour réserver la place de son équipe au tour suivant.

Dobbin marque un cri alors que Derby bat Torquay

Comté de Derby s’est qualifié pour le deuxième tour en écrasant la Ligue nationale Torquay United 5-0 au Pride Park.

Les Rams avaient trois buts d’avance à la pause alors qu’un but contre son camp de Mark Ellis était suivi de nouvelles frappes de Will Osula et Liam Thompson.

Mais le but de la soirée était réservé à Lewis Dobbin, prêté par Everton, qui a décoché une volée imparable depuis un corner qui lui a été dégagé à l’entrée de la surface.

David McGoldrick a ensuite ajouté un cinquième lorsqu’il a dépassé le gardien Mark Halstead après que le tir de James Collins ait été dévié sur son chemin.

Gillingham, tueur de géants de la Coupe Carabao, évite la colère

Gillingham a évité un bouleversement de la FA Cup alors que Lewis Walker a frappé le vainqueur lors d’une victoire 1-0 au premier tour contre l’équipe nord de la Ligue nationale AFC Fylde.

Le passage des hôtes au deuxième tour aurait pu être rendu beaucoup plus confortable si Scott Kashket n’avait pas raté un penalty après 10 minutes après avoir été victime d’une faute du capitaine de Fylde Alex Whitmore.

Les Gills ont marqué leur vainqueur deux minutes avant la mi-temps lorsque Walker, le fils de l’ancien défenseur anglais Des, a profité d’une confusion défensive pour dépasser Chris Neal.

Chislett au doublé pour Dons

Image:

Ethan Chislett de l’AFC Wimbledon a marqué deux fois





Le remplaçant Ethan Chislett a marqué un doublé rapide en seconde période alors que AFC Wimbledon battre Weymouth 3-1 pour accéder au deuxième tour de la FA Cup.

Juste après la mi-temps, Ayoub Assal a coupé son pied droit et a enroulé une beauté dans le coin supérieur pour donner l’avantage à l’équipe de Ligue 2.

C’était 2-0 à la 60e minute lorsque Chislett a marqué son premier après avoir été marqué au but par Harry Pell.

Chislett a de nouveau retrouvé le fond du filet trois minutes plus tard pour conclure la victoire de Wimbledon, mais Bradley Ash a marqué une consolation tardive pour renvoyer les fans itinérants chez eux heureux.

Autre part, Hartlepool obtenu une place au deuxième tour grâce à une spectaculaire victoire 4-2 aux tirs au but contre Landes de Solihull.

Les poules ont été les deuxièmes meilleures pendant la majeure partie du match contre leurs adversaires de la Ligue nationale, mais ont forcé les prolongations avec un niveleur tardif pour porter le score à 1-1, puis ont triomphé sur coups de pied.

Le gardien local Ben Killip était leur héros, donnant une performance exceptionnelle et sauvant un penalty clé lors de la fusillade.

Moors a pris les devants après huit minutes, alors que Ryan Barnett a pris possession du ballon, a traversé une défense statique et a tiré bas sur Killip.

Mais ils ne pouvaient pas trouver un moyen de battre à nouveau Killip et Pools avait rarement menacé avant que l’arrière droit Reghan Tumilty ne rentre à la maison à la 88e minute pour forcer la prolongation.

Tirage au sort complet du deuxième tour de la FA Cup

Les matchs nuls se joueront le week-end du 25 au 27 novembre

Cambridge United contre Grimsby

Wrexham contre Farnborough

Accrington contre Barnet

Ebbsfleet contre Fleetwood

Ipswich contre Buxton

Barnsley contre Crewe

Forest Green contre Alvechurch

Portsmouth contre MK Dons

Shrewsbury contre Peterborough ou Salford

Hartlepool contre Harrogate

King’s Lynn Town contre Stevenage

Charlton contre Stockport

Bristol Rovers contre Boreham Wood

Dagenham & Redbridge contre Gillingham

Woking ou Oxford United contre Exeter

Sheffield Wednesday contre Mansfield

AFC Wimbledon contre Chesterfield

Burton contre Chippenham Town

Walsall contre Carlisle

Newport contre Derby