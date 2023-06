Le Derby 2023: Dettori cherche le triomphe d’adieu alors que 19 arrestations ont été effectuées – en direct

il y a 2 m 07h50 HAE Enjeux de Diomède (12h50) Et ils sont partis… le Marie’s Diamond, bien soutenu, est en tête dans les premières étapes de Highland Avenue… Regal Reality est le marqueur arrière mais se rapproche dans un petit champ… Marie’s Diamond donne un coup de pied pour la maison mais Kolsai est un défi et escobar est essayer dur…

il y a 5 m 07h46 HAE Une chose est certaine aujourd’hui… c’est rapide là-bas… Le sol semble s’être resserré depuis hier et marche assez vite, dit @Franmberry. Quels chevaux apprécieront les conditions plus rapides en moins d’une heure lors de la 244ème édition du Derby ? #DerbyFestival @_tomstanley_ pic.twitter.com/q7oMAfsdsV — Course télévisée (@RacingTV) 3 juin 2023



il y a 26 mois 07.26 HAE Diomed Stakes (12h50) avant-première Greg Bois Un concours du groupe trois sur un mile pour lancer la carte, et un favori légèrement inquiet dans Avenue des Highlands, qui est sorti à environ 2-1 d’environ 11-8 du jour au lendemain. Cela reflète un certain soutien pour la course légère de Roger Varian Kolsaï, le seul enfant de trois ans sur le terrain, mais le coureur de Charlie Appleby a une forme plus solide et est également relativement peu couru pour son âge, avec une seule course dans le livre depuis mars 2022. Il avait été absent pendant 14 mois avant de courir son le compagnon d’écurie Adayar, le vainqueur du Derby 2021, à trois longueurs à Newmarket le mois dernier et sera difficile à battre s’il arrive sous une forme similaire ici. SÉLECTION : KOLSAI Foule plus petite que la normale sur The Hill à Epsom. Photo : Warren Little/Getty Images



il y a 31 min 07.21 HAE Ceux qui se rendront à Epsom feront partie de la longue histoire de la course, la course de plat la plus célèbre au monde et celle qui a la plus grande tradition. Il a eu du mal à suivre le rythme des plus jeunes qui ont été créés avec des prix beaucoup plus importants, mais c’est toujours le rêve de chaque éleveur, entraîneur, propriétaire et jockey d’être premier après le poteau dans la grande course aujourd’hui. Nicholas Clee a écrit un nouveau tome merveilleusement lisible intitulé Horses for Courses avec un joli chapitre sur Epsom. Il est publié par Wiedenfeld et Nicholson et plus de détails peuvent être trouvés ici. Couverture du livre « Courses for Horses – A journey round racing in Britain and Ireland » de Nicholas Clee. Photographie : W&N

il y a 32 mois 07.19 HAE Frankie Dettori a parcouru la piste avec les entraîneurs d’Arrest, John et Thady Gosden. #Dettori et les Gosden finissent leur course à pied@EpsomRacecourseavant le Derby de Betfred à 13h30@5liveSport⁩ pic.twitter.com/eZ7t7fZnmW – John Hunt (@HuntyCaller) 3 juin 2023

il y a 41 min 07.10 HAE La grande question aujourd’hui, à part si le Derby se déroulera-t-il à l’heure ou pas du tout, est-ce que Frankie Dettori gagnera? Et pour les parieurs, ce sera s’il sera préféré, car cela fait une grande différence en termes de valeur. Pat Cooney, le visage des bookmakers Bet365, a déclaré ce matin que, contrairement aux informations parues dans la presse, « la victoire de Frankie ne serait pas un mauvais résultat », tandis que les gens de BestofBets.com dites-moi « les parieurs avisés recherchent la valeur ailleurs ». En ce moment, incroyablement, c’est le co-favori 5-1 Auguste Rodin, Arrest and Military Order. Vous pouvez vous tenir au courant des derniers mouvements de pari via Oddschecker ici. Elle essaie de trouver le gagnant. Photographie : Ben Stansall/AFP/Getty Images



il y a 1h 06.53 HAE Il y a maintenant plus de détails dans notre histoire sur les arrestations effectuées ce matin avant le Derby. Un porte-parole de la police de Surrey a déclaré que 11 personnes avaient été arrêtées à des adresses à Mitcham et Byfleet au petit matin et huit autres personnes avaient été arrêtées après que leur véhicule ait été arrêté sur Canons Lane à Burgh Heath vers 10 h 20. Le surintendant Michael Hodder de la police de Surrey a déclaré: «Nous avons clairement indiqué dans notre approche que les activités criminelles ne seront pas tolérées au festival du Derby d’Epsom. Grâce aux renseignements, nous avons arrêté 19 personnes qui, selon nous, avaient l’intention de perturber illégalement les événements d’aujourd’hui. Nos agents seront présents à l’événement tout au long de la journée pour continuer à assurer la sécurité du public et à prévenir la criminalité. » Dans une annonce provocante après les arrestations, Animal Rising a déclaré que la police ne les empêcherait pas de perturber le Derby. Ils ont déclaré: «Plus tôt ce matin, au moins 10 arrestations ont été effectuées par la police de Surrey, prétendument en relation avec le Derby d’Epsom. Cela vient après des rapports de caméra de reconnaissance faciale autour de l’hippodrome d’Epsom Downs. La brutalité policière et les tactiques d’intimidation n’empêcheront pas une conversation nationale sur nos animaux et le monde naturel. Il réaffirme son engagement à protéger les chevaux et à perturber le Derby. Des agents de liaison de la police lors d’un groupe de protestation pour les droits des animaux organisé par Animal Rising devant l’entrée de l’hippodrome. Photographie : Mike Egerton/PA



il y a 1h 06h48 HAE Je suis partisan d’un départ tardif du Derby depuis un certain temps. Pouvez-vous imaginer les chiffres d’audience si ITV organisait la course aux heures de grande écoute le samedi soir avec une panoplie de stars et une émission sur le thème de l’événement. Je pense qu’une chance a été perdue cette année. Matt Chapman a révélé aujourd’hui dans l’émission Morning Show qu’ITV avait proposé de montrer le Derby à 18 h 45 ce soir après que la finale de la Coupe ait été déplacée à 15 heures à partir de son coup d’envoi initial vers 16 h 30, mais les gros bonnets de la course ont rejeté l’idée. Le présentateur d’ITV Racing, Matt Chapman… ou est-ce la marge maximale? Photographie : Dave Shopland/Shutterstock



il y a 1h 06h38 HAE Barry Glendenning Je viens d’arpenter le carré d’herbe du rond-point qui est la zone de protestation officielle Animal Rising sanctionnée par le Jockey Club, située à l’extérieur de l’entrée principale de l’hippodrome. Il est extrêmement peu peuplé, avec une dizaine de personnes, dont certaines en T-shirts roses dont l’une agite un drapeau, debout ou assises sous l’œil attentif de quatre membres de la gendarmerie. Les rapports suggèrent qu’il y a déjà eu 19 arrestations, mais je suis sur place depuis tôt ce matin, j’ai parcouru le parcours il y a environ une heure et je n’ai encore vu aucun signe de problème. Groupe de protestation des droits des animaux Animal Rising dans des brouettes devant l’entrée de l’hippodrome. Photographie: Victoria Jones / PA



il y a 2h 06.09 HAE Arrestations précoces à Epsom Dix-neuf personnes ont été arrêtées dans le cadre de plans visant à perturber le festival du Derby d’Epsom samedi, rapporte la police de Surrey. Vous pouvez trouver tous les derniers détails dans notre reportage ici. La police procède à 19 arrestations en lien avec les manifestations prévues du Derby à Epsom En savoir plus

il y a 2h 06.08 HAE Bonjour et bienvenue dans la journée de Derby la plus étrange des temps modernes. La course (prévue pour 13h30) sera lancée et terminée avant que la plupart d’entre nous n’aient déjeuné car la finale de la Coupe a été déplacée à 15h au lieu d’un coup d’envoi plus tardif. Ou le fera-t-il ? Les manifestants d’Animal Rising se disent déterminés à arrêter (ou du moins à retarder) le Derby, alors qui sait. Ceci, hier soir sur Talk TV, était une très bonne introduction aux problèmes, que vous soyez pro ou anti-courses de chevaux. je suis revenu sur @PiersUncensored avec @Roolockwood ce soir pour discuter de la menace de manifestations illégales à Epsom ce samedi avec un représentant du groupe de protestation. Beaucoup de ses opinions contredisaient celles données par un autre de leurs représentants dans cette pièce. https://t.co/UHsj9ofAA7 pic.twitter.com/KTXbe55kIY —Kevin Blake (@kevinblake2011) 1 juin 2023

