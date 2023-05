Le dérapage d’Asus révèle le prix du Zenfone 10

Asus a dévoilé le Zenfone 9 en juillet dernier, et si la société s’en tient au même calendrier pour son successeur, nous verrons le Zenfone 10 arriver dans quelques mois. Alors qu’Asus n’a pas encore divulgué la date de lancement du Zenfone 10, la marque taïwanaise a peut-être révélé par erreur son prix.

Asus a mis en place une page sur son site officiel pour tester à l’aveugle l’appareil photo du Zenfone 10 et recueillir des commentaires. Et ceux qui participent au programme auront une chance de gagner un Zenfone 10 gratuit après le lancement. Selon les termes et conditions de cette promotion, l’Asus Zenfone 10 a une « valeur au détail approximative de 749 USD ».







Le prix de l’Asus Zenfone 10 révélé sur le site officiel

Asus n’a pas mentionné la configuration de la mémoire du Zenfone 10 qui sera donnée aux gagnants, il n’est donc pas clair si cette valeur au détail approximative de 749 $ concerne le modèle de base ou une autre variante.

Cela dit, le Zenfone 10 a été repéré sur Geekbench le mois dernier avec un SoC Snapdragon 8 Gen 2, 16 Go de RAM et Android 13. Selon les rumeurs, le smartphone serait livré avec un écran AMOLED de 6,3 pouces à 120 Hz, jusqu’à 256 Go de stockage et un primaire de 200 MP. caméra avec OIS Il sera également classé IP68, embarquera une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 67 W et aura trois options de couleur.

Nous en saurons probablement plus sur l’Asus Zenfone 10 dans les semaines à venir.

