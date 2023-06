Le dérangé Unabomber Ted Kaczynski a terrorisé l’Amérique pendant des décennies – mais son « manifeste » effrayant a-t-il prédit l’avenir ?

PENDANT près de deux décennies, Unabomber Ted Kaczynski a terrorisé l’Amérique dans une campagne contre la montée des machines.

Il a tué trois personnes, en a mutilé 23 autres et a failli faire exploser un avion de ligne – promettant d’arrêter si les journaux publiaient son « manifeste » qui faisait rage contre l’industrialisation et la technologie.

Dans des prédictions effrayantes du débat qui se déroule aujourd’hui sur l’intelligence artificielle, il a écrit : « Alors que la société et les problèmes auxquels elle est confrontée deviennent de plus en plus complexes et que les machines deviennent de plus en plus intelligentes, les gens laisseront les machines prendre de plus en plus de décisions à leur place. .”

Des années avant l’essor des médias sociaux, le terroriste domestique le plus tristement célèbre d’Amérique – qui a été retrouvé mort à 81 ans dans sa cellule de prison samedi – a également écrit comment la technologie entraînerait « une plus grande perturbation sociale et des souffrances psychologiques ».

Mais ses divagations ont suscité un débat en ligne sur la question de savoir si – au cœur de sa folie – les théories du kamikaze étaient en avance sur leur temps.

Même le FBI, qui a déchiffré des feuilles de code bizarres trouvées chez lui, l’a qualifié de « génie tordu ».

Quelques heures après sa mort, le patron du milliardaire Tesla, Elon Musk, a tweeté : « Il n’avait peut-être pas tort » en réponse à un tweet de la citation de Kaczynski selon laquelle « la révolution industrielle et ses conséquences ont été un désastre pour la race humaine ».

Mais Kaczynski a tracé une ligne fine entre le génie et le fou.

Maniaque meurtrier

Certains pensent qu’une expérience troublante l’a plongé dans un abîme de haine et a conduit à sa schizophrénie.

En tant qu’étudiant à Harvard, il a été soumis à une série d’expériences de contrôle de l’esprit dans lesquelles il a été moqué, humilié et soumis à des interrogatoires de style militaire.

Il a également lutté avec sa sexualité, tandis que sa mère a affirmé qu’il avait subi un traumatisme lorsqu’il était bébé.

On pense que Kaczynski s’est suicidé dans sa cellule de la prison américaine Supermax du Colorado.

Sa mort met fin aux victimes de son déchaînement meurtrier entre 1978 et 1995, lorsqu’il a envoyé et remis en main propre 17 bombes à des universitaires, des employés de compagnies aériennes et des dirigeants d’entreprises.

Son complot visant à faire exploser un avion d’American Airlines de Chicago à Washington en novembre 1979 a échoué lorsque la bombe n’a pas explosé correctement.

C’est le manifeste de Kaczynski qui l’a finalement fait tomber en 1996.

Il a été publié, sur les conseils du FBI, par le Washington Post et son frère David a reconnu son style d’écriture et l’a dit aux flics.

Le maniaque homicide – surnommé l’Unabomber parce qu’il ciblait principalement les universités et les compagnies aériennes – a été emprisonné à perpétuité sans libération conditionnelle en 1998 après avoir reconnu ses crimes.

Il a refusé d’admettre sa folie devant le tribunal et a tenté de renvoyer son équipe juridique parce qu’il ne voulait pas qu’ils soutiennent qu’il était fou.

Il a partagé une cellule sur un bloc surnommé « rangée de bombardiers », où il a noué des amitiés avec le kamikaze de l’Oklahoma Timothy McVeigh, qui a tué 168 personnes en 1995 et Ramzi Yousef, qui a fait exploser un engin dans un parking souterrain du World Trade Center de New York à New York. 1993, tuant six.

Pourtant, la vie de Kaczynski aurait pu être si différente.

Né à Chicago d’Américains polonais de deuxième génération, il excellait en mathématiques et a remporté une bourse à Harvard, l’une des principales universités du monde, à l’âge de 16 ans.

Il avait un QI de 167 – dans la lignée d’Albert Einstein et du Britannique Stephen Hawking qui, 18 ans après l’emprisonnement de Kaczynski, ont révélé leurs propres craintes à propos de l’IA, en disant : « Le développement de l’intelligence artificielle complète pourrait signifier la fin de la race humaine ».

À la sortie du lycée, la conseillère pédagogique de Kaczynski, Lois Skillen, a écrit : « Je crois que Ted a l’une des plus grandes contributions à apporter à la société.

Après avoir obtenu son diplôme de Harvard, en 1968, à l’âge de 25 ans, il est devenu le plus jeune professeur assistant à l’Université de Berkeley en Californie.

Malgré la promesse d’une brillante carrière, il a soudainement démissionné « à l’improviste » un an plus tard.

Il a passé deux ans avec ses parents Wanda et Theodore, un fabricant de saucisses, dans l’Illinois avant d’emménager dans une cabane isolée de 10 pieds sur 12 pieds qu’il avait construite à l’extérieur de Lincoln, dans le Montana.

Il a vécu une vie simple avec peu d’argent et sans électricité ni eau courante, survivant grâce aux dons de ses parents.

Dans une rare interview, le tueur a déclaré plus tard : « Je déteste le système. . . Je m’en suis sorti en vivant dans les montagnes mais le système ne m’a pas laissé tranquille.

La première lueur de sa nature déséquilibrée est venue en 1975, lorsque les développeurs ont commencé à construire près de sa cabine et qu’il a saboté l’équipement.

Isolé de la société – autre que d’emprunter des livres de politique et de philosophie à une bibliothèque locale – Kaczynski a insisté sur sa haine du monde moderne.

Il a passé des années à chercher à se venger de ceux qu’il pensait être à l’origine de la marche de la technologie et de la décimation de la nature.

« Quelque chose n’allait pas »

Il a envoyé sa première lettre piégée en 1978 au professeur de l’Université Northwestern, Buckley Crist Jr.

La bombe artisanale brute a été trouvée dans un parking de l’Université de l’Illinois avec l’adresse de Crist, mais elle n’avait pas encore été envoyée par la poste.

Le chercheur l’a transmis à Crist, qui a déclaré: «J’ai tout de suite su que quelque chose n’allait pas. Kaczynski n’était pas très bon dans son métier à l’époque. La bombe a mal fonctionné quand elle a explosé. Malheureusement, il s’est amélioré. »

Crist, 81 ans, a déclaré au New York Post qu’il avait « une certaine sympathie » pour l’Unabomber, ajoutant : « Nous avons à peu près le même âge. Nous avions des parcours similaires. Mais évidemment, il a fait des choses terribles.

Il n’avait peut-être pas tort. La révolution industrielle et ses conséquences ont été un désastre pour la race humaine. Tweet d’Elon Musk après l’annonce de la mort d’Unabomber

La première attaque mortelle de Kaczynski a tué le propriétaire d’un magasin d’informatique Hugh Scrutton, 38 ans, qui a trouvé une bombe dans le parking de son magasin en 1985.

Neuf ans plus tard, le directeur de la publicité Thomas Mosser, 50 ans, a été assassiné après qu’une bombe à clous a été livrée à son domicile du New Jersey.

Son « crime » était de réparer l’image ternie de la compagnie pétrolière Exxon après un déversement en Alaska en 1989.

Un an plus tard, Gilbert Murray, 47 ans, un lobbyiste du bois, a été tué par un autre des appareils de Kaczynski – dont beaucoup étaient marqués des lettres FC, qui, selon lui, signifiaient Freedom Club.

Entre son premier et son dernier meurtre, Kaczynski a laissé 23 personnes mutilées.

En 1979, il a tenté de faire exploser un Boeing 727 en envoyant une lettre piégée qui a été placée dans la soute, mais n’a pas explosé correctement.

Il a envoyé sa prochaine bombe au patron de United Airlines, Percy Wood, qui s’est retrouvé avec des coupures et des brûlures sur la majeure partie de son corps.

Pendant des années, Kaczynski n’était connu que par un croquis du FBI qui montrait un homme avec une moustache dans un sweat à capuche et des lunettes de soleil.

Conçu pour humilier

Il a été attrapé en 1996 après que son frère David et sa femme Linda Patrick aient remarqué l’écriture et le style de grammaire de Kaczynski dans le manifeste publié.

Le courage de David à contacter les flics a mis fin à la chasse à l’homme la plus longue et, jusque-là, la plus chère du FBI.

En 2011, la technologie contre laquelle le kamikaze s’est élevé a permis de récolter 150 000 £ pour les victimes et leurs familles lors d’une vente aux enchères en ligne de ses objets personnels, y compris ses lunettes de soleil.

Des questions subsistent sur la façon dont l’un des universitaires les plus brillants d’Amérique s’est transformé en tueur en série.

On lui a diagnostiqué une schizophrénie paranoïaque en prison, mais ceux qui le connaissaient soulignent d’autres facteurs qui pourraient avoir contribué à sa maladie mentale.

Sa mère l’a décrit comme un « bébé heureux » jusqu’à ce qu’il soit placé en isolement à l’hôpital à neuf mois avec un cas grave d’urticaire.

D’autres pensent qu’une expérience universitaire à laquelle Kaczynski a participé à Harvard aurait pu contribuer à ses problèmes de santé mentale.

L’étude du psychologue de Harvard Henry A Murray sur le contrôle de l’esprit a été largement rapportée comme faisant partie d’un programme de la CIA nommé MK-Ultra, inspiré des techniques utilisées sur les prisonniers américains de la guerre de Corée.

Il aurait impliqué des interrogatoires simulés qui rabaissaient les systèmes de croyance des participants et visaient à les humilier.

Le directeur de la CIA, Richard Helms, a ordonné la destruction des fichiers liés à MK-Ultra en 1973, mais Kaczynski a mentionné son rôle dans l’expérience au professeur Alston Chase, qui a écrit un livre sur l’Unabomber.

Le professeur Chase, décédé l’année dernière, a déclaré plus tard: « C’est un intellectuel et un meurtrier reconnu coupable et, pour comprendre le lien entre ces deux visages, nous devons revoir son passage à Harvard. »

Il est également apparu que Kaczynski était peut-être confus au sujet de sa sexualité après qu’un rapport d’un psychiatre en 1998 ait révélé le désir du tueur de changer de sexe.

Alors que les universitaires et les écologistes se demanderont si Kaczynski avait raison dans ses prédictions avant sa descente dans la folie, de nombreuses familles de ses victimes s’en fichent.

Jonathan Epstein, dont le père généticien a perdu plusieurs doigts après que l’Unabomber a envoyé un colis à sa maison familiale en Californie en 1993, a déclaré: « J’étais content d’apprendre la nouvelle. »