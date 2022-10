Le dérangé Poutine “s’est entraîné à couler la Grande-Bretagne dans l’Atlantique et à anéantir les États-Unis” lors d’exercices nucléaires, affirme un colonel russe

VLADIMIR Poutine a répété l’effacement de la Grande-Bretagne et des États-Unis de la carte lors d’exercices nucléaires effrayants, a affirmé un expert militaire russe de premier plan.

Le tyran dérangé a regardé un barrage de missiles balistiques et de croisière être tiré alors que Moscou simulait une énorme frappe sur l’Occident.

Poutine a supervisé les exercices effrayants à distance Crédit : AP

Un missile balistique intercontinental Yars est testé dans le cadre des exercices nucléaires russes Crédit : AP

Le bombardier stratégique russe Tu-95MS lors d’exercices organisés par les forces nucléaires stratégiques du pays Crédit : Reuters

Le colonel Igor Korotchenko, rédacteur en chef du magazine russe National Defense, a déclaré que les exercices devaient s’entraîner à anéantir la Grande-Bretagne et les États-Unis lors de frappes de représailles si la Russie était touchée par des attaques nucléaires.

Il a déclaré que le Royaume-Uni serait « englouti » par l’océan Atlantique, tandis qu’à la place des États-Unis se trouverait un « détroit maritime nommé d’après le camarade Staline ».

Korotchenko a déclaré à la télévision d’État russe que c’était le but de “l’exercice d’entraînement stratégique”, connu sous le nom d'”Opération Tonnerre”, au milieu des tensions bouillonnantes suscitées par la guerre en Ukraine déclenchée par Poutine.

Il a déclaré : « Le ministre russe de la Défense (Sergei Shoigu) l’a clairement indiqué.

“Les essais pratiquaient une frappe massive de missiles nucléaires en réponse à une première attaque nucléaire contre la Russie.

« Qui pourrait lancer une première frappe nucléaire sur la Russie ? Les États-Unis et le Royaume-Uni.

Korotchenko – souvent utilisé comme expert militaire intransigeant dans les émissions de télévision de propagande – a déclaré qu’il doutait que le président français Emmanuel Macron attaque la Russie avec des armes nucléaires.

Il a ajouté : « Je ne sais pas si Macron est quelqu’un qui rejoindrait cette aventure et a été pris en compte dans ce scénario.

« Je ne juge pas, mais il est clair que cela [the Russian drill] était un scénario de représailles profondes.

“A cet égard, il est très important que nous ayons montré qui sont nos principaux ennemis et ce qui les attend”, a-t-il déclaré.

« Il n’y a pas de compromis. Le signal a été envoyé [to the US and UK].”

La présentatrice de télévision propagandiste Olga “Poupée de fer de Poutine” Skabeyeva a demandé à Korotchenko : “Nous nous sommes donc entraînés aujourd’hui à détruire les États-Unis et l’ancienne Grande-Bretagne, n’est-ce pas ?”

Il a répondu : “Absolument raison et… tout s’est passé, je le souligne, après une première frappe contre nous.”

Le présentateur de télévision propagandiste et député Yevgeny Popov a déclaré que ce n’était “pas anodin”.

Il a dit : « Nous aurions un détroit maritime nommé d’après le camarade Staline à la place des États-Unis en Amérique du Nord, et l’océan Atlantique à la place de la Grande-Bretagne… »

“Cela (devrait les rendre) sobres et leur vider l’esprit.

“Encore une fois, ce n’est pas du chantage nucléaire, non, c’est ce que nous ferions vraiment (si) nous étions touchés.”

Une vidéo publiée par le site Web militaire russe Zvezda des exercices de mercredi a montré des membres des forces armées devant des ordinateurs en train de lancer un missile balistique Yars.

D’autres images montraient un missile balistique intercontinental Sineva tiré depuis un sous-marin dans la mer de Barents et un bombardier TU-95 qui lançait des missiles de croisière.

Le Kremlin a déclaré que toutes les tâches fixées pour l’exercice avaient été accomplies et que tous les missiles qui avaient été testés avaient atteint leurs cibles désignées.

Poutine a observé l’exercice annuel à distance alors que la Russie répétait sa réponse à une attaque nucléaire.

Cela survient après qu’un responsable américain a mis en garde contre des “développements troublants” impliquant l’arsenal nucléaire russe.

Les craintes grandissent que Poutine, 70 ans, puisse faire exploser une bombe nucléaire alors que Moscou continue de balancer sauvagement son sabre nucléaire.

Le tyran est de plus en plus frustré alors que ses troupes ont été frappées par une série de défaites désastreuses sur la ligne de front en Ukraine.

On craint que si Vlad se retrouve coincé dans un coin, il puisse recourir à l’utilisation d’armes nucléaires.

Poutine a soulevé à plusieurs reprises le spectre de l’utilisation des armes – et on craint qu’il ne prépare potentiellement un test en mer Noire.

Un missile a également été vu tiré d’un sous-marin Crédit : Reuters