Le déraillement d’un train Amtrak fait 3 morts et des dizaines de blessés

MENDON, Mo. –

Un train de voyageurs voyageant de Los Angeles à Chicago a heurté un camion-benne et a déraillé lundi dans une région rurale isolée du Missouri, tuant trois personnes et en blessant des dizaines d’autres, ont indiqué des responsables.

Deux des personnes décédées se trouvaient dans le train et une dans le camion, porte-parole du Missouri State Highway Patrol, le cap. a déclaré Justin Dunn. On ne sait pas exactement combien de personnes ont été blessées dans l’immédiat, a indiqué la patrouille, mais les hôpitaux ont déclaré avoir reçu plus de 40 patients suite à l’accident et en attendaient davantage.

Le chef du sud-ouest transportait environ 243 passagers et 12 membres d’équipage lorsque la collision s’est produite près de Mendon à une intersection rurale sur une route de gravier sans bras de croisement, ont déclaré des responsables. Sept wagons ont déraillé, a annoncé la Highway Patrol.

Une vidéo en hélicoptère du site de KMBC-TV à Kansas City montrait des wagons sur le côté alors que les intervenants d’urgence utilisaient des échelles pour grimper dans l’un d’eux. Six hélicoptères médicaux stationnés à proximité attendaient pour transporter des patients.

Près de 20 organismes locaux et étatiques chargés de l’application des lois, des services d’ambulance, des pompiers et des services d’hélicoptères médicaux ont répondu, a déclaré Dunn. Les premiers intervenants d’urgence sont arrivés dans les 20 minutes suivant la réception d’un appel au 911, a-t-il déclaré.

Le passager Robert Nightingale a déclaré qu’il somnolait dans sa chambre à coucher lorsque l’accident s’est produit.

“Tout a commencé à aller au ralenti”, a-t-il déclaré à CNN, décrivant comment le train a basculé avant de tomber sur le côté.

Nightingale a pu sortir du côté de la voiture.

“Nous sommes tous restés assis là, choqués”, a-t-il déclaré.

Les autres passagers du train comprenaient 16 jeunes et huit adultes de deux troupes de scouts qui rentraient chez eux à Appleton, Wisconsin, après une excursion dans l’arrière-pays au Philmont Scout Ranch au Nouveau-Mexique, mais personne dans le groupe n’a été gravement blessé, a déclaré Scott. Armstrong, directeur des relations avec les médias nationaux pour les Boy Scouts of America. Les scouts ont administré les premiers soins à plusieurs passagers blessés, dont le conducteur du camion à benne basculante, a déclaré Armstrong.

Des lycéens de Pleasant Ridge High School à Easton, Kansas, qui se rendaient à une conférence Future Business Leaders of America à Chicago, étaient également à bord, a déclaré le surintendant Tim Beying à The Star.

Le chef du sud-ouest met environ deux jours pour se rendre de Los Angeles à Chicago. Mendon, avec une population d’environ 160 habitants, se trouve à environ 135 kilomètres au nord-est de Kansas City.