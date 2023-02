Le déraillement du train de l’Ohio était un accident imminent

Au cours des deux semaines qui ont suivi le déraillement de 38 wagons transportant des produits chimiques dangereux, dont du chlorure de vinyle, dans l’est de la Palestine, dans l’Ohio, il reste frustrant peu de réponses sur exactement pourquoi cela s’est produit ou quel sera l’impact environnemental à long terme.

À l’heure actuelle, les 4 700 habitants de la ville ont été informés que le retour chez eux était sûr. Cependant, les résidents sont toujours méfiants, signalant des observations de poissons morts dans les ruisseaux et de poulets morts dans les poulaillers. Un habitant a déclaré au Washington Post cette semaine que l’air sentait le dissolvant pour vernis à ongles et les pneus brûlés.

Les responsables de l’Ohio ont déclaré que les produits chimiques toxiques libérés après l’accident de train à la périphérie de la Palestine orientale sont entrés dans la rivière Ohio. Les contaminants des wagons déraillés étaient toxiques pour les poissons, mais les responsables affirment que l’eau potable est restée protégée. https://t.co/LVPmxsYdAq pic.twitter.com/rFwRRlry5N – La presse associée (@AP) 15 février 2023

Les cheminots, les représentants du gouvernement et les analystes de l’industrie avertissent depuis longtemps que de telles catastrophes sont une conséquence attendue d’une industrie qui a réduit ses coûts de manière agressive, réduit sa main-d’œuvre et résisté à la réglementation pendant des années.

Et ce type de catastrophe ferroviaire a des précédents. Le déraillement de la Palestine orientale n’est même pas le premier déversement de chlorure de vinyle. En 2012, un train a déraillé et a laissé échapper 23 000 gallons de chlorure de vinyle dans le ruisseau de Paulsboro, New Jersey.

Les questions critiques sont maintenant de savoir pourquoi ce type de déversement s’est produit à nouveau et ce que nous pouvons faire pour empêcher le prochain. Il existe de nombreuses technologies et stratégies connues pour améliorer la sécurité ferroviaire, mais les opérateurs ferroviaires disent qu’elles sont coûteuses à mettre en œuvre. L’inquiétude est également de savoir s’il existe un danger à long terme pour les résidents après la dérive des nuages ​​​​chimiques.

Ce que nous savons jusqu’à présent sur le déraillement du train dans l’est de la Palestine et le déversement de produits chimiques

Trente-huit wagons du train de 141 wagons, s’étendant sur deux milles de long et exploités par Norfolk Southern, transportaient une variété de produits chimiques, dont du chlorure de vinyle. Le produit chimique toxique est expédié sous forme de liquide réfrigéré mais se transforme rapidement en un gaz explosif à des températures extérieures normales.

Deux jours après l’accident, le 5 février, le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, a averti qu’un panne catastrophique d’un pétrolier “pourrait provoquer une explosion avec le potentiel d’éclats d’obus mortels voyageant jusqu’à un mile” alors que les résidents devaient évacuer.

Pour éviter une explosion, les intervenants ont décidé d’évacuer le chlorure de vinyle et de le brûler. Il a produit une imposante colonne de fumée de couleur étain. Les fumées ont envahi les 4 700 habitants de la ville, située presque directement entre Pittsburgh et Cleveland. Les résidents ont ressenti les impacts de première main, signalant des maux de tête et des nausées.

Ce n’est que le 12 février que l’Agence américaine de protection de l’environnement a publié une liste des produits chimiques qui se sont échappés du train. En plus du chlorure de vinyle, le train a laissé échapper de l’acrylate de butyle, des produits chimiques qui peuvent contaminer l’eau. Sur les 20 wagons au total transportant des matières dangereuses connues, 11 faisaient partie des wagons qui ont déraillé.

L’EPA a déclaré cette semaine aux résidents qu’il était possible de revenir en toute sécurité, bien que l’agence contrôle toujours les maisons et surveille la qualité de l’air. L’agence affirme qu’elle n’a détecté aucun sous-produit de chlorure de vinyle ou de chlorure d’hydrogène provenant du déversement.

Le 14 février, des responsables de l’État et du gouvernement fédéral ont signalé qu’un panache d’acrylate de butyle avait atteint la rivière Ohio, mais qu’il ne présentait aucun danger pour l’eau potable. “Le déversement s’est écoulé dans la rivière Ohio, mais la rivière Ohio est très grande et c’est un plan d’eau capable de diluer les polluants assez rapidement”, a déclaré Tiffani Kavalec, chef de la division des eaux de l’Ohio EPA, lors d’une conférence de presse sur Mercredi.

Lors d’une conférence de presse mercredi, DeWine a noté que les responsables de l’État n’avaient pas été informés à l’avance que le train transportait des produits chimiques dangereux. “Ce train n’était apparemment pas considéré comme un train de matières très dangereuses, par conséquent, le chemin de fer n’était pas tenu d’informer qui que ce soit ici dans l’Ohio de ce qu’il y avait dans les wagons traversant notre état”, a-t-il déclaré.

Pourquoi les déraillements sont toujours de tels épaves de train

L’industrie américaine du transport ferroviaire de marchandises, d’une valeur de 80 milliards de dollars, s’étendant sur 140 000 milles, est la plus importante au monde et, selon le département américain des Transports, la plus rentable, avec l’un des taux d’accidents les plus bas.

Le vaste réseau ferroviaire de fret traverse presque toutes les régions du pays, reliant les métropoles côtières aux petites villes du milieu, transportant 28 % du fret aux États-Unis.

L’un des défis d’une catastrophe ferroviaire est qu’un si grand nombre d’acteurs différents sont impliqués avec divers degrés de responsabilité. Les trains et les voies ferrées appartiennent à des entreprises privées, qui sont responsables de leur propre entretien et de leurs inspections. Cela signifie également que beaucoup d’informations sur leurs opérations ne sont pas publiques. Mais parce que le rail est considéré comme une industrie nationale vitale, le gouvernement fédéral joue un rôle majeur dans sa surveillance.

Mais la surveillance du gouvernement est répartie de manière confuse entre plusieurs agences :

Pourtant, lorsqu’un train déraille, ce sont les intervenants locaux qui sont les premiers sur les lieux. Ils n’ont souvent pas la formation et l’équipement nécessaires pour faire face aux déversements de produits chimiques et lorsque des déraillements se produisent dans des régions éloignées, cela peut prendre des jours angoissants pour obtenir le personnel et les outils appropriés. Tout cela peut créer beaucoup de confusion et de frustration à la suite d’un accident de train, en particulier si des produits chimiques dangereux sont impliqués.

Cela dit, l’industrie du transport ferroviaire de marchandises s’est améliorée en matière de sécurité au fil des ans. Alors que les années 1980 ont vu des années avec plus de 3 000 déraillements, le DOT a signalé 1 044 déraillements de train en 2022.

Mais les opérateurs ferroviaires sont également confrontés à des pressions pour réduire les coûts de la part des investisseurs et à la concurrence du camionnage et du transport maritime. Les chemins de fer économisent de l’argent en allongeant les trains, de sorte qu’il faut moins de personnel par wagon. Entre 2008 et 2019, la longueur des trains a augmenté de 25 %, selon le Government Accountability Office. Il y a maintenant des trains réguliers s’étendant sur plus de cinq kilomètres, souvent conduits par seulement deux personnes. Le Government Accountability Office a noté que la Federal Railroad Administration n’a pas fixé de limites sur la longueur des trains.

“Il y a moins de déraillements au fil du temps”, a déclaré Steven Ditmeyer, ancien chef du bureau de recherche et développement de la FRA. “Les accidents qui se produisent, en raison des trains plus longs, ont tendance à être des accidents plus importants – plus de voitures et plus de dommages potentiels.”

Les régulateurs ont également constaté davantage de violations des règles sur les matières dangereuses. USA Today a rapporté que les autorités fédérales ont constaté 36 % d’infractions supplémentaires dans les trains au cours des cinq dernières années par rapport aux cinq années précédentes.

Un autre problème est que les populations augmentent autour des corridors ferroviaires. Les gens sont attirés par ces régions pour les mêmes raisons que pour le rail : c’est là que se trouvent les emplois et les ressources. Des communautés ont vu le jour autour de tronçons de rail autrefois isolés. Ainsi, lorsqu’une voiture saute sur ses rails, davantage de personnes sont en danger et beaucoup ne s’en rendent peut-être pas compte.

“Ils n’étaient peut-être pas conscients de ce danger et de la manière dont ce danger peut les affecter”, a déclaré David Bierling, chercheur principal au Texas A&M Transportation Institute.

Ainsi, lorsqu’un train déraille, le train lui-même et la réponse à celui-ci peuvent rapidement devenir un gâchis enchevêtré et en surprendre plus d’un.

Il existe des moyens de prévenir et de réduire l’impact des catastrophes ferroviaires, mais l’industrie affirme qu’ils sont coûteux

On ne sait pas pourquoi le train Norfolk Southern a déraillé près de la Palestine orientale, et l’enquête du NTSB pourrait prendre des années. Cependant, l’agence a déclaré qu’il y avait des signes qu’un roulement de roue surchauffé avait joué un rôle.

“Une vidéo de surveillance d’une résidence a montré ce qui semble être un roulement de roue dans la phase finale d’une panne de surchauffe quelques instants avant le déraillement”, selon un communiqué du NTSB. “Le roulement de roue suspecté d’avoir surchauffé a été récupéré et sera examiné par des ingénieurs du NTSB Materials Laboratory à Washington, DC.”

Il existe des moyens de détecter ces problèmes à l’avance. Les chemins de fer ont des capteurs infrarouges qui peuvent identifier les composants qui commencent à chauffer, mais ces capteurs peuvent être distants de plus de 20 milles tandis qu’un roulement surchauffé peut se bloquer en deux ou trois milles. Un conducteur de train peut ne recevoir aucun avertissement.

Selon Ditmeyer, une façon de détecter ces problèmes à l’avance consiste à utiliser des détecteurs acoustiques. Les roulements de roue défaillants commencent souvent à faire un bruit de cliquetis, parfois des centaines de kilomètres avant de commencer à surchauffer, de sorte que les détecteurs acoustiques sur les voies pourraient donner aux opérateurs beaucoup plus de temps pour résoudre les problèmes potentiels. Combiné avec des balises radio sur les voitures, le système peut identifier la voiture et l’essieu exacts qui causent des problèmes.

De meilleurs freins sont une autre mesure de sécurité importante. Une nouvelle génération de freins pneumatiques à commande électronique (ECP) pour les trains crée une redondance dans le système de freinage et permet aux trains de freiner simultanément toutes leurs voitures. Cela signifie que lorsqu’un conducteur appuie sur les freins, les voitures ne se heurtent pas toutes les unes aux autres. Dans un rapport de l’année dernière, la FRA a déclaré que ces freins “améliorent à la fois la sécurité et les performances de freinage des trains”, mais que les compagnies ferroviaires ont été réticentes à investir dans ces freins en raison du coût.

L’administration Obama a créé une exigence pour les freins ECP au moins sur les trains transportant des matériaux inflammables, mais l’administration Trump en 2018 a révoqué l’exigence. “L’analyse du Département montre que les coûts attendus de l’exigence de freins ECP seraient considérablement plus élevés que les avantages attendus de l’exigence”, selon une déclaration de la Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration.

Revenir à des trains plus courts pourrait également être bénéfique, selon Ditmeyer. Cela réduirait les forces et les contraintes internes des trains afin que les déraillements ne soient pas aussi dommageables. Cela augmenterait également efficacement la dotation en personnel par wagon.

Mais l’industrie ferroviaire a réduit ses effectifs pendant des années malgré des bénéfices records. Au cours des six dernières années, les compagnies ferroviaires ont supprimé 45 000 employés, soit 29 % de leurs effectifs. “À mon avis, tout cela a directement contribué à ce que nous sommes aujourd’hui : les usagers des chemins de fer subissent de graves détériorations du service ferroviaire parce que, sur trop de parties de leurs réseaux, les chemins de fer n’ont tout simplement pas un nombre suffisant d’employés”, Martin Oberman , président du Surface Transportation Board, a déclaré dans un communiqué l’année dernière.

En particulier, l’industrie s’est appuyée sur un système appelé chemin de fer planifié de précision qui optimise de manière agressive pour transporter autant de marchandises avec le moins de travailleurs possible. Les cheminots ne reçoivent même pas de congés de maladie payés. L’an dernier, le Congrès a dû intervenir pour éviter une grève des cheminots en raison d’un manque de personnel et de congés de maladie.

La pression des investisseurs pour réduire les dépenses peut être plus puissante qu’une locomotive, il faudra donc une réglementation et une surveillance encore plus strictes pour promulguer ces mesures de sécurité et prévenir de telles catastrophes à l’avenir.

“Il y a des choses qui pourraient être faites, le problème est qu’elles coûtent de l’argent à mettre en œuvre”, a déclaré Ditmeyer. “Si les chemins de fer commencent à raccourcir les trains, Wall Street les punira.”

Une partie du problème est aussi psychologique. Les épaves de train attirent beaucoup d’attention, mais il est difficile de convaincre les autorités locales, étatiques et fédérales d’avoir les ressources en place avant que les catastrophes ne se produisent.

“Il est vraiment difficile de maintenir cette concentration sur la préparation”, a déclaré Bierling. “Nous ne pouvons pas et ne devons pas être complaisants.”