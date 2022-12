Le député veut que Lionel Messi soit interdit d’entrer au Mexique après la controverse sur la Coupe du monde

La tempête sur Lionel Messi qui a chassé le maillot du capitaine de football mexicain Andreas Guardado alors qu’il se trouvait dans le vestiaire argentin pendant la Coupe du Monde de la FIFA 2022 en cours refuse de souffler. Maintenant, un député mexicain influent aurait déposé une motion visant à déclarer Messi “persona non grata” pour avoir prétendument manqué de respect au pays.

Messi a accepté le maillot de Guardado après un match de groupe contre le Mexique que l’Argentine a remporté 2-0. Plus tard, un clip est devenu viral sur les réseaux sociaux montrant l’icône du football déplaçant le maillot qui gisait sur le sol avec son pied déclenchant la polémique.

“La Chambre des députés de l’Honorable Congrès de l’Union demande respectueusement au ministère des Affaires étrangères de publier la déclaration correspondante afin de déclarer persona non grata sur le territoire des États-Unis du Mexique au citoyen de nationalité argentine et espagnole, Lionel Andrés Messi Cuccitini, en raison de son mépris et de son manque de respect manifestes envers le Mexique lors de la Coupe du monde de la Fédération internationale de football association (FIFA) le samedi 26 novembre 2022, ” Le miroir a cité le document déposé au parlement par Maria Clemente Garcia Moreno comme disant.

Avant cela, le boxeur mexicain Canelo Alvarez avait menacé Messi de “nettoyer le sol” avec le maillot de Guardado.

“Avez-vous vu Messi nettoyer le sol avec notre maillot et notre drapeau”, a tweeté Alvarez. “Il ferait mieux de prier Dieu pour que je ne le trouve pas. Tout comme je respecte l’Argentine, il doit respecter le Mexique !”

Alvares s’est ensuite excusé pour ses remarques après avoir été informé que Messi ne voulait pas dire un manque de respect et que ce n’était pas intentionnel.

De son côté, le maestro argentin a déclaré : “Tous ceux qui me connaissent savent que je ne manque jamais de respect à personne. Je n’ai pas à m’excuser parce que je n’ai manqué de respect ni au maillot mexicain ni à personne.”

Même Guardado a lui-même rejeté la façon dont l’incident a été perçu.

“Je connais la personne qu’est Messi. C’est un accord avec le personnel que quand tout est en sueur, il reste sur le sol. Que ce soit votre maillot ou votre rival. Canelo ne sait pas ce qu’est un vestiaire. Cela me semble idiot. Cette chemise était à moi, je l’ai échangée avec Leo”, a-t-il dit TyC Sport.

