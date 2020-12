Un député travailliste a été vivement critiqué pour avoir proposé une législation qui criminaliserait l’achat de sexe, car les militants préviennent que le projet de loi mettrait la vie des prostituées en danger.

Dame Diana Johnson, députée travailliste de Kingston upon Hull, a présenté mercredi au Parlement une règle de dix minutes visant à criminaliser l’achat de services sexuels et à dépénaliser la vente de services sexuels.

La législation, qui a passé sa première lecture aux Communes, vise également à criminaliser les sites en ligne que les travailleurs du sexe utilisent pour annoncer leur travail.

Mme Johnson a averti que le trafic sexuel se produisait à une «échelle industrielle» dans tout le Royaume-Uni, affirmant que les lois actuelles signifiaient que «la minorité d’hommes en Angleterre et au Pays de Galles qui paient pour des relations sexuelles le font en toute impunité, alimentant un trafic sexuel brutal et causant des dommages incalculables aux victimes ».

«Les femmes vulnérables sont déplacées dans des réseaux de bordels et de chambres d’hôtel pour être violées et maltraitées par des hommes qui paient pour des relations sexuelles», a-t-elle déclaré à la Chambre des communes.

Mais Niki Adams, porte-parole du Collectif anglais des prostituées, un groupe de campagne de premier plan qui soutient la dépénalisation de la prostitution, a déclaré L’indépendant elle avait de graves préoccupations au sujet du projet de loi de Mme Johnson.

Elle a déclaré: «Le projet de loi criminalise les clients des travailleuses du sexe. Les clients sont déjà criminalisés en raison du fait de ramper dans la rue et de payer pour des relations sexuelles avec une prostituée qui a été forcée ou contrainte.

«Le projet de loi nouvellement proposé rendrait le travail beaucoup plus dangereux pour les femmes. Il dit qu’il va dépénaliser la vente de services sexuels, mais là où cette législation a été introduite dans d’autres pays, comme en Suède, en Norvège, en France et en Irlande, les professionnel (le) s du sexe sont toujours régulièrement arrêtés et les attaques violentes contre les professionnel (le) s du sexe se sont multipliées. En effet, les femmes ont été poussées dans des zones plus isolées et contraintes de travailler seules dans un plus grand danger.

«L’idée que les politiciens féministes choisissent d’interférer avec l’une des façons dont les femmes – en particulier les mères – ont trouvé pour survivre, en ce moment de crise où le dénuement et la pauvreté augmentent, est scandaleuse.

Mme Adams a déclaré qu’il y avait une opposition massive au projet de loi de la part des organisations de femmes, des organisations caritatives de défense des droits humains, des syndicats et des travailleurs du sexe eux-mêmes, car elle a averti que la législation mettrait des vies en danger.

Elle a noté que la législation, connue sous le nom de modèle nordique après son introduction en Suède, signifie que les travailleurs du sexe sont incapables de filtrer les clients comme vous le pouvez actuellement, car les clients craignent d’être arrêtés et ne donneront pas leurs détails.

Le Collectif anglais des prostituées, dont les avertissements sont soutenus par Amnesty International, a déclaré une étude publiée par The Lancet et d’autres montrent qu’il n’y a aucun lien de causalité entre la criminalisation du travail du sexe et la lutte contre la traite.

Laura Watson, un autre membre du groupe de campagne, a déclaré: «Cette semaine, comme chaque semaine depuis le verrouillage de la pandémie de coronavirus, le Collectif anglais des prostituées et d’autres organisations ont versé des paiements d’urgence et des bons alimentaires aux travailleurs du sexe inquiets de la façon dont ils vont. pour joindre les deux bouts et passer Noël.

«Si les femmes parlementaires veulent aider les femmes à sortir de la prostitution, elles devraient soutenir ce travail qui sauve des vies, cibler des sanctions et exiger de l’argent pour les mères, ne pas proposer de législation qui criminalise davantage le travail du sexe, ce qui le poussera inévitablement à la clandestinité, le rendant plus difficile et plus dangereux pour femmes. »

Les statistiques d’UglyMugs – une application où les professionnel (le) s du sexe peuvent signaler en toute confidentialité les incidents d’abus et de criminalité – indiquent que le nombre de ces incidents signalés a considérablement augmenté depuis que l’Irlande a interdit l’achat de services sexuels. Ils disent que la criminalité contre les travailleurs du sexe a augmenté de 90 pour cent, tandis que les crimes violents en particulier ont augmenté de 92 pour cent.

Alors qu’une évaluation de deux ans de la législation équivalente en France a révélé que 42 pour cent des professionnel (le) s du sexe étaient plus exposés à la violence et 38 pour cent ont trouvé de plus en plus difficile de s’assurer que les hommes utilisent des préservatifs.

Une travailleuse du sexe, qui travaille à East London, a déclaré: «Je souhaite que les gens qui ne connaissent rien de notre industrie cessent de prendre des décisions dommageables. Je suis totalement contre la criminalisation de nos clients.

«Nous serons contraints de retourner dans les ruelles des ruelles et rendus aussi vulnérables du jour au lendemain que les femmes l’étaient à l’époque victorienne. Nous ne pourrons pas nourrir nos enfants, nous perdrons nos lieux de sécurité, nos revenus et toute tranquillité d’esprit. Au mieux, nous serons contraints à la pauvreté. Puis la dette. Alors peut-être vivre dans la rue. Quel idiot a eu cette idée.

Il n’est pas illégal pour des individus de s’acheter ou de se vendre des services sexuels les uns aux autres au Royaume-Uni, mais la sollicitation et le regroupement de travailleurs du sexe en tant que groupe sont illégaux.

Lyn Brown, la députée travailliste de West Ham, a riposté contre la législation de Mme Johnson aux Communes, affirmant qu’elle était «contre-productive» et mettrait les travailleuses du sexe à un plus grand risque. Les preuves montrent que les meurtres de travailleuses du sexe ont considérablement augmenté depuis l’introduction d’une législation similaire en France, a-t-elle déclaré.

«Le travail du sexe existera aussi longtemps qu’il y aura pauvreté et inégalité et, franchement, nous savons que la pauvreté et les inégalités sont monnaie courante dans nos communautés aujourd’hui», a ajouté Mme Brown.

Ça vient après L’indépendant précédemment rapportés, les travailleurs du sexe sont laissés sans le sou et risquent de se retrouver sans abri alors qu’ils luttent pour un revenu pendant la crise du coronavirus.