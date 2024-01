Le député travailliste Sir Tony Lloyd décède « paisiblement chez lui »

Le député vétéran a révélé qu’il souffrait d’une forme incurable de leucémie ce week-end et qu’il avait été traité pour un cancer du sang et avait reçu une chimiothérapie.

Sir Tony, fait chevalier en 2021, est député travailliste depuis 1983 et ministre des Affaires étrangères entre 1997 et 1999, sous le gouvernement de Tony Blair.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a rendu hommage au « désir de Sir Tony de rendre le monde meilleur et plus juste ».

“La mort de Sir Tony Lloyd aujourd’hui est une perte terrible. Je sais que l’ensemble du Parti travailliste, et bien d’autres au-delà du Parti, se joignent à moi pour adresser nos plus sincères condoléances à l’épouse de Tony, Judith, à ses enfants, Siobhan, Angharad, Kieron et Ali, et ses petites-filles, Carmen et Carys”, a déclaré Sir Keir.