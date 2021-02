Le député travailliste Luke Pollard soutient la campagne Ban Puppy Imports de Mirror pour changer la loi

Le secrétaire à l’environnement de l’ombre du Labour soutient la campagne The Mirror’s Ban Puppy Imports – alors qu’il exhortait le gouvernement à mettre fin à ce commerce ignoble.

Le député Luke Pollard soutient la lutte du Mirror pour porter l’âge d’importation des chiots à six mois, mais a accusé les ministres de «se traîner les pieds» et d’aider à alimenter une «catastrophe d’abandon de chien».

Il a déclaré qu’avec une «demande extrêmement élevée» en confinement, de plus en plus de chiots arrivent de pays avec des maladies mortelles endémiques, comme la rage.

Il a déclaré: «Il est urgent d’agir contre la contrebande de chiots, qui est aidée et encouragée par l’importation légale de chiots orphelins d’éleveurs irresponsables à l’étranger, tels que les élevages de chiots. Les sanctions pour s’engager dans ces pratiques cruelles sont beaucoup trop faibles. »









Le ministre de l’Environnement, Lord Goldsmith, a déclaré l’année dernière qu’il examinait les propositions «convaincantes».

La baronne du Labour, Sue Hayman, a déclaré qu’il y avait «une large inquiétude face au manque de condamnations».

Le gouvernement conseille actuellement qu’un chiot doit être vu avec sa mère à l’endroit où il est né avant d’être vendu.









Augmenter l’âge à six mois permettrait une meilleure protection contre la rage.

Les dents adultes des chiots plus âgés seraient plus faciles à identifier aux frontières et ils pourraient mieux supporter les longs trajets.