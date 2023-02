Le député travailliste Jared O’Mara coupable de fraude sur les dépenses pour financer la consommation de cocaïne

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Un ancien député travailliste a été reconnu coupable d’avoir fait des demandes de remboursement frauduleuses pour financer une consommation de cocaïne pendant son mandat.

Jared O’Mara a été reconnu coupable de six chefs d’accusation de fraude après avoir tenté de réclamer environ 24 000 £ de l’argent des contribuables pour son “style de vie extravagant”.

L’homme de 41 ans, qui a représenté la circonscription de Sheffield Hallam de 2017 à 2019, a été jugé pour avoir soumis des factures “malhonnêtes” à l’Autorité de normalisation parlementaire indépendante (Ipsa) entre juin et août 2019.

Leeds Crown Court a appris qu’il avait déposé quatre réclamations pour un total de 19 400 £ auprès d’une organisation “fictive” appelée Confident About Autism South Yorkshire, dont les jurés auraient été renvoyés à son ami, John Woodliff.

O’Mara a également présenté un faux contrat de travail pour Woodliff, “prétendant” qu’il travaillait comme agent de soutien de circonscription.

L’ex-député a été déclaré non coupable de deux accusations de fraude sur des factures d’un autre ami, Gareth Arnold, pour des travaux dans les médias et les relations publiques qui, selon les procureurs, n’avaient jamais été effectués.

Mais il a été reconnu coupable d’un délit de fraude après avoir envoyé un e-mail à Ipsa en février 2020, affirmant à tort que l’enquête policière sur lui était terminée et qu’il avait le droit de se faire payer les deux factures relatives à Arnold, qui s’élevaient à 4 650 £.

Arnold, qui est devenu le chef de cabinet d’O’Mara en juin 2019, a été reconnu coupable de trois accusations de fraude et innocenté de trois.

Woodliff a été déclaré non coupable d’une infraction de fraude.

O’Mara, qui a comparu devant le tribunal par liaison vidéo tout au long du procès, n’a visiblement pas réagi aux verdicts.

Le coaccusé John Woodliff a été reconnu non coupable d’une infraction de fraude (PENNSYLVANIE)

Arnold et Woodliff se sont serré la main avant que Woodliff ne quitte le quai, remerciant le jury.

O’Mara et Arnold seront condamnés par le même tribunal jeudi.

Le juge Tom Bayliss KC a déclaré à O’Mara qu’il devait se présenter au tribunal, en disant: “Je vous ai autorisé jusqu’à présent à y assister par liaison vidéo, mais je crains que l’indulgence ait maintenant cessé.”

Au cours du procès, le tribunal a appris qu’Ipsa – qui a été créée après le scandale des dépenses pour réglementer les frais de personnel et les frais professionnels des députés – n’a payé aucune des réclamations en raison d’un manque de preuves que le travail avait été fait.

Ouvrant l’affaire il y a un peu plus de deux semaines, le procureur James Bourne-Arton a déclaré au jury: “O’Mara considérait Ipsa et l’argent des contribuables qu’ils administraient comme une source de revenus qu’il pouvait réclamer et utiliser comme il le souhaitait, notamment dans le plaisir de sa grande consommation de cocaïne.

Le tribunal a appris qu’Arnold s’était rendu à la police du South Yorkshire en juillet 2019 après avoir « atteint un point où il n’était plus disposé à participer à la fraude ».

Dans l’appel d’Arnold à la police, joué aux jurés, il a déclaré: «C’est un peu délicat, mais hier, j’ai parlé au service 999 et à l’équipe de crise de santé mentale de mon employeur, qui, je crois, souffre d’un épisode psychotique grave et a le délire d’un complot contre lui.

“Je pense également qu’il a soumis de fausses notes de frais au gouvernement très récemment.”

O’Mara a inventé une organisation caritative fictive pour l’autisme et a ensuite soumis de fausses factures, a déclaré le tribunal (Médias PA)

Les jurés ont appris que les factures de Confident About Autism étaient dans des formats différents, avaient des références incohérentes et que l’une d’elles portait une date postérieure à l’heure à laquelle elle avait été soumise pour paiement.

Tous ont été rejetés ou non traités, l’un d’entre eux ayant été rejeté par Ipsa à trois reprises en juin et juillet.

Alors qu’Ipsa faisait part de ses inquiétudes à O’Mara au sujet des allégations, une enquête de la police du South Yorkshire déclenchée par l’appel d’Arnold a révélé que le député “vivait au-dessus ou au-delà de ses moyens et avait un besoin urgent d’argent”, a déclaré M. Bourne-Arton.

La conversation d’Arnold avec la police a décrit O’Mara comme “manifestement incapable de faire face au poste qu’il occupait, en mauvaise santé mentale et fortement accro à la cocaïne dont il abusait en quantités prodigieuses”, a déclaré le jury.

Le tribunal a appris que O’Mara avait un bureau « dysfonctionnel » qui faisait « une hémorragie du personnel » au moment où il a fait ses réclamations.

L’ancien travailleur social Kevin Gregory-Coyne a déclaré qu’O’Mara s’était rendu à son bureau de circonscription “une ou deux fois” en six mois et avait assisté à une réunion du personnel alors qu’il était apparemment “sur une sorte de substance”.

Les jurés ont entendu qu’un message d’Arnold à un ami en avril 2019 décrivait O’Mara comme étant “quelques k endettés auprès d’un revendeur”.

Arnold – le seul des trois accusés à témoigner – a déclaré qu’il avait “absolument” fait le travail sur les deux factures qui le concernaient et a affirmé qu’O’Mara l’appellerait “régulièrement” à l’aide avant de le mettre sur la liste de paie en tant que chef de personnel en juin 2019.

Arnold a déclaré qu’après qu’O’Mara ait licencié tout son personnel vers avril de cette année-là, “tout s’est arrêté” et il est devenu un “député absent”.

Il a dit qu’il avait “perdu patience” avec O’Mara après avoir apparemment bu un litre de vodka avant une apparition à la télévision et envoyé des messages à une jeune membre du personnel “l’appelant des choses comme” mon petit ange “et” tu es belle ” ”.

O’Mara a remporté Sheffield Hallam pour le parti travailliste de l’ancien chef libéral démocrate Sir Nick Clegg en 2017, mais a ensuite quitté le parti après une série de controverses.

Il est resté en fonction en tant que député indépendant mais n’a pas contesté les élections générales de 2019.

Nick Price, responsable des crimes spéciaux et de la lutte contre le terrorisme au Crown Prosecution Service, a déclaré: «Ces demandes d’argent des contribuables étaient manifestement fausses et O’Mara et Arnold le savaient très bien.

“O’Mara a inventé une organisation caritative fictive pour l’autisme et a ensuite soumis de fausses factures, espérant qu’elles passeraient pour des réclamations légitimes.

“Arnold a aidé O’Mara dans la tromperie, en soumettant un certain nombre de fausses réclamations, et était heureux d’accepter la fraude avant de finalement révéler la vérité à la police.

« Alors qu’il était député, O’Mara considérait l’argent des contribuables comme une source de revenu qu’il pouvait réclamer et utiliser comme il le souhaitait.

“Ses actions sont loin d’être à la hauteur de la conduite attendue des députés et, très franchement, les contribuables sont en droit de s’attendre à mieux.”