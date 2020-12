Le député travailliste principal Chris Bryant a nié avoir dit au président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Hoyle, de « f *** off » dans une rangée extraordinaire sur les règles de distanciation sociale hier.

M. Bryant, qui est le député de Rhondda au Pays de Galles et président de la commission restreinte des Communes sur les normes, aurait fait cette remarque après avoir été réprimandé par Sir Lindsay pour s’être tenu trop près des autres dans la chambre.

Le crachat entre les deux hommes a interrompu Boris Johnson alors qu’il répondait aux questions des PMQ hier.

On pense que Sir Lindsay et M. Bryant sont des ennemis de longue date, le député travailliste ayant terminé deuxième du président dans la bataille pour remplacer John Bercow l’année dernière.

La dispute d’hier a semblé commencer après que Sir Lindsay se soit opposé au « chuntering » de M. Bryant lors du discours du Premier ministre.

Un député qui en a été témoin a déclaré au Sun: « Il se tenait dans l’embrasure de la porte à l’arrière des bancs travaillistes et grognait.

« Le président lui a dit de se taire, puis a déclaré qu’il ne devrait pas être placé là car il était trop près d’autres personnes assises dans des sièges attribués.

Bryant a contesté cela et le président a insisté pour qu’il déménage, ce à quoi il a jeté sa main en l’air et a dit: « Oh f *** off ». »

Sir Lindsay a crié furieusement en réponse: « Nous n’avons pas ce comportement honteux. »

Un autre député a également affirmé que M. Bryant avait juré tandis qu’un député conservateur, qui a déclaré avoir été témoin de l’échange, a ajouté: « C’est pathétique. Je comprends qu’il y a un problème de longue date entre eux.

M. Bryant a déclaré au MailOnline qu’il n’avait pas juré devant le Président.

Il a déclaré: « Je ne fais pas vraiment de commentaires car je ne veux pas enflammer les choses, mais je peux affirmer catégoriquement que je n’ai juré ni devant le Premier ministre ni devant le Président. »

Le bureau du Président a été contacté pour commentaires.

L’échange a eu lieu au milieu d’une journée bien remplie à la Chambre des communes, le Premier ministre répondant aux questions sur les négociations sur le Brexit.

Sir Lindsay a déclaré plus tard que la Chambre des communes pourrait siéger jusqu’à la veille de Noël si elle devait adopter un projet de loi sur le Brexit.

Selon les plans actuels, la Chambre des communes cessera de siéger le 21 décembre, mais il a déclaré à Sky News que la pause pourrait être retardée.

Le Premier ministre Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont convenu qu’une « décision ferme » sur l’avenir des négociations devrait être prise dimanche après trois heures de discussions à Bruxelles.

La période de transition s’achève le 31 décembre et tout accord devra être ratifié par le Conseil européen, le Parlement européen et Westminster.

Sir Linsday a déclaré au radiodiffuseur: « Je voudrais croire que nous allons tous monter à la date attendue de la Chambre.

« Mais si besoin est, la Chambre est le serviteur et je suis heureux en tant que serviteur de veiller à ce que nous puissions courir, en ce qui me concerne, même jusqu’à la veille de Noël.

«Je voudrais croire que nous pouvons terminer le lundi avant Noël. J’aimerais tout mettre au lit et éloigner tout le monde d’ici.

La Grande-Bretagne est au bord du Brexit sans accord après que Boris Johnson et Ursula von der Leyen aient fixé dimanche une date limite pour une percée et ont averti que de « très grands » écarts subsistaient.

Le Premier ministre et le chef de l’UE ont fait le point sur la situation désastreuse pendant plus de trois heures alors qu’ils mangeaient du turbot et des pétoncles cuits à la vapeur – à l’origine de nombreuses escarmouches entre les bateaux de pêche britanniques et français – au siège de la commission à Bruxelles la nuit dernière.

Mais le couple n’a pas réussi à trouver un moyen de sortir de l’impasse qui a laissé les négociations commerciales au bord de l’effondrement, un an après que la Grande-Bretagne a officiellement quitté le bloc.

Au lieu de cela, ils ordonnent à Michel Barnier et Lord Frost de se réengager, étant entendu qu’à moins qu’une résolution n’ait émergé dans les quatre jours, le bouchon sera retiré. Cependant, il n’est pas clair s’ils ont reçu de nouvelles instructions politiques – considérées comme essentielles pour sortir de l’impasse.

Des sources gouvernementales ont confirmé que Lord Frost et M. Barnier reprendraient aujourd’hui les pourparlers dans la capitale belge afin de résoudre les problèmes en suspens.