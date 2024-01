Le député « survivant » Nick Wilson revient sur le projet de loi du Kentucky légalisant les relations sexuelles entre cousins ​​germains

Un membre républicain du Congrès de l’État du Kentucky retire et dépose à nouveau un projet de loi qui a accidentellement rayé les cousins ​​germains de la liste des relations légalement qualifiées d’inceste dans l’État, a-t-il déclaré mercredi.

Le représentant Nick Wilson, surtout connu pour avoir gagné Survivant : David contre Goliath en 2018, a imputé l’erreur à un « changement involontaire » au cours du processus de rédaction. “Le fait que j’ai pu déposer une facture, détecter l’erreur, retirer la facture et la déposer à nouveau dans un délai de 24 heures montre que nous avons un bon système”, a-t-il insisté.

Son projet de loi, HB 269, visait à l’origine à ajouter le « contact sexuel » à la loi sur l’inceste du Kentucky, élevant cet acte au rang de crime de classe D. La proposition de supprimer les « cousins ​​germains » de la liste des personnes qui seraient considérées comme membres de la famille – y compris les parents, frères et sœurs, grands-parents, arrière-grands-parents, petits-enfants, oncles, tantes, neveux, nièces, ancêtres et descendants – a été rapidement repéré et devenu viral sur les réseaux sociaux.

Le projet de loi a été officiellement retiré mercredi après-midi, selon le Leader du Lexington Herald.

Wilson a dit Médias publics de Louisville qu’il était « frustré » par les critiques et les moqueries que sa mesure avait suscitées, mais que cela en vaudrait la peine s’il parvenait à la faire adopter.

« Évidemment, les stéréotypes ou les blagues qui peuvent accompagner… c’est un peu embarrassant, mais je peux l’accepter si c’est ce qu’il faut pour adopter une bonne loi et protéger les gens, ce n’est pas un problème. C’est le travail que j’ai », a déclaré Wilson. « Ce que j’espère, c’est que cela ne diminue pas l’importance du problème auquel je suis confronté et, [if] les gens veulent faire des mèmes ou des blagues, que cela s’adresse à moi et non aux victimes de maltraitance d’enfants ou d’abus sexuels.

Le membre du Congrès de l’État de 33 ans a déclaré dans sa déclaration sur les réseaux sociaux que le projet de loi visait à « lutter contre un problème de maltraitance familiale et cyclique qui transcende les générations de Kentuckiens ».

“Je comprends que j’ai commis une erreur, mais j’espère sincèrement que mon erreur ne nuira pas aux chances d’obtenir une version corrigée du projet de loi”, a-t-il ajouté. “C’est un bon projet de loi et j’espère qu’il aura une seconde chance.”

Wilson est un législateur pour son premier mandat qui a été élu à la Kentucky House l’année dernière. Il est le principal sponsor de deux autres projets de loi déposés mardi et visant à protéger les enfants : HB 270, qui ferait de tout voyage au Kentucky pour se livrer à un viol, une sodomie, des abus sexuels ou un trafic sexuel un crime de classe D ; et HB 271, qui permettrait aux Kentuckiens de déposer des rapports écrits sur des soupçons de négligence ou de maltraitance envers les enfants.