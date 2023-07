Le député SNP Mhairi Black démissionnera aux prochaines élections générales

La députée SNP Mhairi Black a annoncé qu’elle se retirerait lors des prochaines élections générales.

S’adressant à l’animatrice de podcast Emily Maitlis, Mhairi a déclaré à The News Agents que Westminster est « un environnement toxique ».

Mhairi a déclaré au podcast The News Agents qu’elle démissionnait Crédit : Getty Images – Getty

Elle a ajouté: « Honnêtement, parce que je suis fatiguée, c’est une grande partie de cela. Et ce qui me fatigue, c’est Westminster.

« Je pense que c’est l’un des lieux de travail les plus malsains dans lequel vous puissiez vous trouver. C’est un environnement toxique. La conception entière de l’endroit et son fonctionnement sont à l’opposé de tout ce que je trouve confortable.

« C’est définitivement un endroit toxique. Que ce soit à cause de ce que les gens peuvent s’en tirer ou du nombre de motivations personnelles et de gens ayant des arrière-pensées, ce n’est tout simplement pas un endroit agréable. »

Mme Black a déclaré que passer un tiers de sa vie à Westminster lui donnait « le dégoût ».

« Compte tenu des heures peu sociables pendant lesquelles Westminster travaille également, on a l’impression que vous y passez une grande partie de votre vie.

« Et à l’approche des prochaines élections, je me suis rendu compte que cela fera presque 10 ans que j’aurai été élu. Donc, j’ai passé un tiers de ma vie à Westminster, ce qui me donne le dégoût . »

Réagissant à la nouvelle sur Twitter, l’ancienne dirigeante du SNP, Nicola Sturgeon, a écrit: « À la fois éventrée et comprenant parfaitement cela. Ses raisons résonnent. Mais quelle perte d’un talent unique, non seulement pour le SNP mais pour la politique en général.

« J’espère seulement que c’est temporaire. Le monde a besoin de plus de Noirs Mhairi en politique, pas moins. »

Le premier ministre Humza Yousaf a ajouté : « Un pionnier, élu à 20 ans. Mhairi Black a inspiré une génération.

« Un partisan passionné de l’indépendance qui est profondément engagé dans l’avancement de la justice sociale.

« Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec Mhairi qui continuera sans aucun doute à apporter une immense contribution à notre cause. »

