Le républicain Adam Kinzinger riposte après les dernières allégations non fondées de Donald Trump sur la fraude électorale.

Trump a envoyé une avalanche de tweets samedi matin, dont un qui disait: « Le ministère de la Justice et le FBI n’ont rien fait contre la fraude électorale présidentielle de 2020, la plus grande arnaque de l’histoire de notre pays, malgré des preuves accablantes. Ils devraient avoir honte. L’histoire se souviendra. N’abandonnez jamais. Retrouvez tout le monde à Washington le 6 janvier.

Le tweet a été qualifié par Twitter de réclamation contestée.

Une heure plus tard, Kinzinger a riposté, tweetant « Mon Dieu. Essayer de brûler l’endroit en sortant parce que vous ne pouvez pas supporter de perdre. Aucune preuve, rien que votre colère et vos complots insensés. Gênant. #RestoreOurGOP ‘

Kinzinger a poursuivi quelques minutes plus tard: « Tout ce discours sur le 6 janvier de @realDonaldTrump et d’autres escrocs du Congrès est simplement expliqué: ils vont collecter des fonds et gagner des adeptes en blâmant tout le monde sachant très bien qu’ils ne peuvent rien faire. C’est triste et une arnaque totale. #restoreourgop ‘

Le 6 janvier est une date clé pour les espoirs de Trump de renverser les élections, car c’est la date à laquelle le Congrès comptera les votes du collège électoral.

Kinzinger, 42 ans, a maintenant remporté six mandats consécutifs à la Chambre des représentants, battant le démocrate Dani Brzozowski avec 65% des voix lors des élections du mois dernier.

Il n’a pas toujours été un fervent critique du président.

Il a fait écho à la rhétorique de Trump sur l’origine du coronavirus et a publiquement soutenu la frappe aérienne ordonnée par Trump qui a entraîné la mort du général de division iranien Qasem Soleimani il y a un an, tweetant, « bel appel, @realDonaldTrump ».

Selon FiveThirtyEight, Kinzinger a voté en accord avec Trump 92,2% du temps pendant la présidence de Trump, bien que ce nombre soit passé de 99,0% au cours des deux premières années à 84,3% au cours des deux dernières années.

Il envisageait même d’être le prochain secrétaire de l’armée de l’air sous Trump.

Au cours des dernières semaines, cependant, RKinziger est devenu l’un des critiques républicains les plus virulents du président, Trump continuant de contester les résultats de l’élection.

Après que Trump a publié une déclaration vidéo le 2 décembre, Kinzinger a tweeté: « Il est temps de supprimer votre compte ».

Il a également appelé le GOP du Texas à la suite de leur tentative infructueuse de contester les résultats des élections avec la Cour suprême.

«C’est juste qu’Adam est Adam. Et le président étant le président », a récemment déclaré le républicain de l’Illinois Rodney Davis à Politico. «S’il y a une chose dont Adam ne se soucie pas, c’est d’être dans la ligne de mire.