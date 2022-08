Le député qui a agressé sa femme devrait se retirer “immédiatement”, déclare le chef de Plaid

Le chef de Plaid Cymru, Adam Price, a appelé un député mis en garde par la police pour avoir agressé sa femme à se retirer “immédiatement”.

Jonathan Edwards, le député de Carmarthen East et Dinefwr, a déclaré qu’il ne rejoindrait pas le parti nationaliste gallois à Westminster deux jours seulement après avoir fait restaurer le whip de manière controversée.

Il était suspendu depuis juillet 2020, mais jeudi, le parti a annoncé qu’il était réadmis dans son groupe de Westminster.

Son ex-épouse, Emma Edwards, s’est dite “consternée” par cette décision, affirmant qu’elle envoyait le message “que les victimes de violence domestique n’ont pas d’importance”.

Samedi, M. Edwards a déclaré qu’il ne rejoindrait pas le groupe de son parti à Westminster afin de permettre une “période de réflexion calme”.

Le chef du parti, Adam Price, l’a alors appelé à démissionner de son poste de député et à quitter complètement le parti, car il a promis qu’une révision des procédures disciplinaires du parti serait effectuée “de toute urgence”.

Price a déclaré dans un communiqué publié sur Twitter: “Comme indiqué, je suis fermement convaincu que Jonathan Edwards ne peut pas continuer à représenter Plaid Cymru à Westminster et devrait démissionner immédiatement.”

“J’appelle également Jonathan Edwards à quitter le parti”, a ajouté le chef. “Ses actions ne représentent pas nos valeurs et sa position de député envoie le mauvais message aux victimes de violence domestique au Pays de Galles et au-delà.”

La police a été appelée au domicile de leur couple en mai 2020 suite à l’agression, et Jonathan Edwards a par la suite accepté un avertissement de la police.

Dans une déclaration sur sa page Facebook, M. Edwards a décrit l’incident qui a conduit à sa suspension comme “isolé” et a déclaré qu’il s’était ensuite inscrit à un cours de sensibilisation à la violence domestique.

Il s’est dit préoccupé par le fait qu’il n’y avait pas de place dans la vie publique pour ceux qui avaient commis des erreurs pour montrer de “véritables remords” et a critiqué son traitement par certains membres du parti.

“Au cours des deux dernières années, il y a eu des périodes où je me suis senti suicidaire alors que ma vie personnelle et professionnelle s’effondrait et que le parti ne m’offrait aucune protection”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté: “Je suis également préoccupé par le fait que ces dernières semaines, des politiciens de haut rang au sein du parti ont abusé de leurs positions de pouvoir en me soumettant à des attaques politiques coordonnées vindicatives et vengeresses.”

La dirigeante libérale démocrate galloise, Jane Dodds, a déclaré qu’il n’était “pas acceptable” qu’Edwards ait rétabli le fouet – affirmant que Plaid devait montrer qu’ils “sont sérieux dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes”.