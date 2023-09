Le député provincial Kaleed Rasheed démissionne du Cabinet et du caucus PC de l’Ontario

Le ministre ontarien de la Prestation des services publics et des entreprises a démissionné de son poste au sein du cabinet et du caucus progressiste-conservateur après que des documents ont révélé des récits contradictoires d’un voyage à Las Vegas qui a fait l’objet d’une enquête du commissaire à l’intégrité de la province.

Le bureau du Premier ministre a confirmé la démission du député Kaleed Rasheed dans un bref communiqué publié mercredi après-midi. Cependant, ils ont ajouté que si le commissaire à l’intégrité l’autorisait, il aurait « la possibilité de revenir au caucus ».

« Un nouveau ministre de la Prestation des services publics et aux entreprises sera nommé dans les prochains jours », a ajouté le bureau.

Le commissaire à l’intégrité, J. David Wake, a examiné le voyage dans le cadre de son enquête sur la gestion de la Ceinture de verdure par le ministre du Logement, Steve Clark, soulignant la « pertinence potentielle » des allégations selon lesquelles un ministre et un membre du personnel se seraient rendus à Las Vegas avec un promoteur. L’examen a été motivé par des reportages des médias du Trillium, qui ont révélé qu’un ministre du gouvernement avait rencontré un promoteur alors qu’il était à l’extérieur du pays.

Selon le commissaire à l’intégrité, les parties impliquées – Rasheed et Amin Massoudi, alors secrétaire principal du premier ministre Doug Ford – ont déclaré avoir fait le voyage en décembre 2019 et « avoir échangé des plaisanteries » avec le promoteur Shakir Rehmatullah dans le hall d’un hôtel. Rasheed a déclaré au commissaire à l’intégrité qu’il était ami avec Rehmatullah mais qu’il ne savait pas qu’il serait à Las Vegas à ce moment-là.

Rehmatullah est le fondateur de FLATO Development, une société répertoriée comme propriétaire de deux des sites retirés de la Ceinture de verdure.

Cependant, les dossiers montrent que le ministre a effectivement fait le voyage en février 2022. Les trois individus ont également reçu des massages en même temps, selon trois membres du personnel de l’hôtel qui ont confirmé le fait à CTV News Toronto.

Rasheed et Massoudi ont reçu le massage « Good Luck Ritual » et le développeur Shakir Rehmatullah a reçu un massage personnalisé en même temps au spa d’Encore, vers 16 heures le 1er février 2020, ont indiqué les employés.

Le personnel du ministre a déclaré à CTV News Toronto plus tôt cette semaine que le voyage était initialement prévu pour décembre 2019, mais qu’il a été reporté en raison de conflits d’horaire. Le calendrier initial du voyage a été partagé par erreur avec le commissaire à l’intégrité, ont-ils déclaré.

« Après avoir reçu l’information, le ministre Rasheed a contacté le bureau du commissaire à l’intégrité pour corriger le dossier et a partagé la facture d’hôtel à l’appui et la preuve de paiement payée par le ministre. Toutes les informations et dossiers pertinents sont conservés par le commissaire à l’intégrité », a déclaré le porte-parole Doug Allingham.

Dans un communiqué publié mercredi, Rasheed a déclaré qu’il avait pris la décision de démissionner « pour ne pas détourner l’attention du travail important du gouvernement ».

«J’ai hâte de prendre les mesures nécessaires pour blanchir mon nom auprès du commissaire à l’intégrité afin de pouvoir réintégrer l’équipe du PC de l’Ontario dès que possible», a-t-il déclaré.

D’ici là, Rasheed siégera en tant qu’indépendant à l’Assemblée législative, représentant Mississauga-Est-Cooksville.

C’est le deuxième ministre contraint de démissionner après qu’un rapport d’un commissaire à l’intégrité ait révélé que les décisions concernant le développement de la Ceinture de verdure avaient été prises sans transparence ni supervision.

Plus tôt ce mois-ci, le ministre du Logement, Steve Clark, a démissionné de son poste au sein du cabinet. Il reste membre du Parti PC.

La démission est intervenue après que le commissaire à l’intégrité a constaté qu’il avait enfreint les règles d’éthique pour « avoir omis de superviser le processus par lequel les terres de la Ceinture de verdure ont été sélectionnées pour le développement ».

En conséquence, il a été reconnu qu’il avait enfreint les articles 2 et 3(2) de la Loi sur l’intégrité des membres, qui concernent les conflits d’intérêts et l’utilisation d’informations privilégiées.

Le commissaire a conclu que Clark avait mal interprété une lettre de mandat concernant le retrait de terres de la Ceinture de verdure, ce qui avait entraîné un calendrier précipité, avait pris la décision de se retirer de la supervision du processus décisionnel et avait présenté la proposition au Cabinet sans remettre en question correctement les choix de son personnel.

La chef du NPD, Marit Stiles, a déclaré que la deuxième démission au sein du cabinet Ford montre que le gouvernement « échappe à tout contrôle ».

C’est le deuxième ministre conservateur en quelques semaines à démissionner en raison de la crise de corruption des conservateurs de Ford, et nous savons que nous ne faisons qu’effleurer la surface », a-t-elle écrit dans un communiqué.

Dans une déclaration, le chef libéral par intérim de l’Ontario, John Fraser, a déclaré que ces démissions étaient préoccupantes et révélatrices de « problèmes profonds » au sein du gouvernement.

« Tous les chemins mènent au bureau du premier ministre dans le cadre de cet accord en coulisse de 8,3 milliards de dollars qui a profité aux amis et aux collecteurs de fonds de Doug Ford », a déclaré Fraser.

« Les libéraux de l’Ontario demandent à Doug Ford d’ouvrir les comptes sur le don de 8,3 milliards de dollars pour la Ceinture de verdure et de donner aux Ontariens les réponses qu’ils méritent. »



Avec des fichiers de Jon Woodward