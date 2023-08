Le député provincial de Shuswap prend la parole pour les citoyens de North Shuswap qui luttent contre les incendies

Les membres locaux du BC United Party reprochent au premier ministre de la Colombie-Britannique d’avoir empêché le soutien d’atteindre les citoyens qui tentent de sauver des structures dans les régions du North Shuswap en vertu d’un ordre d’évacuation.

Le mardi 22 août, le député de Shuswap Greg Kyllo, le député de Kamloops-South Thompson Todd Stone et le député de Kamloops-North Thompson Peter Milobar ont publié un communiqué de presse conjoint après avoir entendu parler des « efforts du gouvernement pour empêcher les fournitures essentielles d’atteindre ceux qui sont restés pour protéger maisons et structures du feu dans le North Shuswap.

Les trois députés ont commenté comment la veille, le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, « a parlé de l’esprit et de l’ingéniosité de nombreux entrepreneurs qui sont restés sur place pour protéger les maisons et les structures… fournissant de nombreux articles coûteux comme le carburant nécessaire pour faire fonctionner les générateurs afin que les pompes à eau continuent de fonctionner. unités de protection structurelle malgré l’absence d’autorisation officielle du gouvernement pour le faire.

« Malheureusement, ces mêmes entrepreneurs sont abandonnés par le gouvernement d’Eby, qui empêche actuellement les fournitures essentielles de leur parvenir, dans un effort apparent pour les expulser », ont déclaré les députés.

«Sans un déploiement immédiat et important de personnel et de ressources gouvernementales pour continuer à lutter contre l’incendie, il est totalement inacceptable que le gouvernement empêche la nourriture, l’eau et le carburant d’atteindre ces entrepreneurs qui sont crédités d’avoir réussi à empêcher la perte de nombreuses maisons et structures dans Scotch Creek, Celista et d’autres régions du North Shuswap.

« Ces personnes devraient recevoir les fournitures dont elles ont besoin pour continuer à protéger les propriétés et les structures de leurs communautés. Ce gouvernement doit ordonner la fin immédiate de ce blocus des ressources vitales.

Le district régional de Columbia Shuswap a déclaré mardi que des permis sont nécessaires pour entrer dans les zones sous ordre d’évacuation, et que les permis n’étaient pas délivrés en raison de problèmes de sécurité et de conditions d’incendie actives.

« La chute d’arbres dangereux, de poteaux électriques et d’incendies actifs est préoccupante en ce moment. La GRC et la sécurité patrouillent activement dans la zone », a déclaré le CSRD.

La veille, dans un communiqué de presse séparé, le CSRD a déclaré qu’il comprenait que de nombreux résidents souhaitaient rester dans la zone de l’ordre d’évacuation pour protéger leurs propriétés, mais a souligné que cette décision « vous expose, ainsi que nos infatigables intervenants, à un risque élevé et entre directement en conflit avec le émis un ordre d’évacuation.

« Interférer avec les équipes de BC Wildfire met non seulement en danger votre sécurité, mais entrave également leur travail vital », a déclaré le CSRD, soulignant qu’il met tout en œuvre pour maintenir la sécurité dans les zones évacuées, « mais nous avons besoin de la coopération du public pour prévenir les opportunités de vol ou d’interférence. avec les opérations de lutte contre les incendies.

