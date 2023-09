Le député provincial de l’île de Vancouver, Adam Walker, expulsé du caucus du NPD après une enquête interne

Un député néo-démocrate de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique représentant une circonscription de l’île de Vancouver a été exclu des rangs du parti, a annoncé dimanche le premier ministre David Eby.

La nouvelle est venue dans une brève déclaration décrivant l’éviction d’Adam Walker, député de Parksville-Qualicum, du caucus du NPD, mais offrant peu de détails.

Le communiqué du bureau d’Eby indique que son licenciement fait suite à une enquête interne déclenchée par une plainte non précisée en matière de ressources humaines.

Walker représente la circonscription depuis trois ans et siègera désormais en tant qu’indépendant à l’Assemblée législative.

« Cette enquête approfondie a révélé une mauvaise conduite de la part du député Walker », indique le communiqué à propos de Walker, qui était secrétaire parlementaire pour l’économie durable jusqu’à dimanche.

« En conséquence, M. Walker ne sera plus membre du caucus gouvernemental et il ne sera plus secrétaire parlementaire. »

Le communiqué indique qu’aucun autre détail ne sera divulgué car il s’agit d’une question de ressources humaines.

Walker, qui n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires, a été élu à l’Assemblée législative provinciale en 2020.

Une brève biographie publiée sur le site Web du gouvernement de la Colombie-Britannique indique qu’il a passé deux ans en tant que conseiller élu à Qualicum Beach, en Colombie-Britannique, avant de se lancer en politique provinciale. Il indique qu’il possède et exploite également une entreprise technologique locale depuis 15 ans et qu’il dirige une petite ferme aux côtés de sa femme.

Tous les points ouest17h10Un député de l’île se remet d’un accrochage avec un cerf agressif Le député de Parksville-Qualicum se remet d’un intense enchevêtrement avec un cerf. Adam Walker est rentré chez lui la semaine dernière et a trouvé un cerf attaquant son chien. Il a partagé l’histoire avec Jason D’Souza.

Le député provincial pour son premier mandat a récemment fait la une des journaux après avoir lutté contre un cerf pour sauver son chien, a-t-il déclaré lundi dernier à l’émission All Points West de la CBC.

Son départ du caucus du NPD laisse le parti au pouvoir avec 56 sièges à l’Assemblée législative provinciale.

L’opposition officielle, BC United, détient 26 sièges à l’Assemblée législative. Pendant ce temps, le Parti vert de la Colombie-Britannique et le Parti conservateur de la Colombie-Britannique en détiennent chacun deux, ce dernier ayant doublé son nombre de sièges la semaine dernière après que Bruce Banman, député d’Abbotsford Sud, ait quitté BC United pour rejoindre les conservateurs.