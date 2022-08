Le député provincial de Chilliwack-Kent plaide en faveur du chat de l’Assemblée législative

Pendant un bref moment harmonieux, les trois caucus politiques de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique se sont mis d’accord sur quelque chose.

La députée de Chilliwack-Kent, Kelli Paddon, a représenté le NPD de la Colombie-Britannique dans l’enquête tripartite auprès du président de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique, Raj Chouhan, pour obtenir un chat de l’Assemblée législative après la révélation du plus récent ajout à l’Assemblée législative de l’Alberta, un chaton nommé Hansard.

Le président de l’Assemblée législative de l’Alberta, Nathan Cooper, a présenté le petit mais puissant chaton de smoking via un message Twitter le 4 août, assis sur la chaise du président et miaulant ce qui était sans aucun doute un discours d’entraînement éloquent. Le message a attiré l’attention des législateurs de la Colombie-Britannique peu de temps après.

Paddon a déclaré que le NPD de la Colombie-Britannique était sûr que le chat serait “un ajout parfait à l’Assemblée législative”.

« Bien que certains politiciens puissent répondre avec des jeux de mots ringards, le NPD de la Colombie-Britannique n’est pas un chaton », a-t-elle déclaré. “Cela nous aiderait tous à garder une catitude passive.” Paddon a déclaré que parmi les noms suggérés figuraient le ministre Mistoffelees, Cat Conroy et Meowrders of the Day.

Chouhan n’a pas encore commenté la possibilité d’un chat à la législature – mais l’espoir est éternel.