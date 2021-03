« Son pouvoir et sa position privilégiée en tant que leader civique aggravent encore plus la peur, la colère et le préjudice que l’abus de pouvoir et de privilège de harceler, de contraindre et d’agresser les femmes à la maison dans la rue sur leur lieu de travail doit empêcher les auteurs de rendre des comptes ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy