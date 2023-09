Le député Michael Chong témoigne aux États-Unis sur les menaces de la Chine

Le député conservateur Michael Chong – cible d’une prétendue campagne d’ingérence étrangère de la Chine – raconte son histoire ce matin depuis un rare podium : le Capitole à Washington.

L’homme politique canadien a été invité devant les législateurs américains pour discuter de la « répression transnationale » en Chine devant une commission bipartite étudiant la question.

En entrant dans la réunion, Chong a déclaré aux journalistes qu’il avait deux objectifs : partager ses histoires – les siennes et celles des autres – et parler de solutions politiques possibles, y compris une législation potentielle sur l’ingérence étrangère et un nouveau registre d’agents étrangers au Canada, comme ceux qui existent déjà. aux États-Unis et en Australie.

« L’ingérence étrangère constitue une menace sérieuse à la sécurité nationale du Canada », a déclaré Chong devant la Commission exécutive du Congrès sur la Chine, composée de démocrates et de républicains de la Chambre des représentants, du Sénat et de personnes nommées par le président.

« Cela menace notre économie, notre prospérité à long terme, notre cohésion sociale, notre Parlement et nos élections. »

Chong a décrit comment une campagne politique contre lui a commencé après qu’il ait commencé à dénoncer l’utilisation par le Canada de la technologie Huawei et à condamner le traitement réservé par Pékin à ses minorités musulmanes ouïghoures, le qualifiant de génocide.

Chong a appris plus tôt cette année que les autorités chinoises rassemblaient des informations sur ses proches en Chine. Il a déclaré avoir également été menacé et submergé par une campagne coordonnée de dénigrement sur les réseaux sociaux.

REGARDER | Michael Chong estime que la désinformation du comité américain diffusée par la Chine est « corrosive » : La désinformation diffusée par la Chine est « corrosive », déclare le député Michael Chong Le député conservateur Michael Chong, qui est aux États-Unis pour comparaître devant la Commission exécutive du Congrès sur la Chine, a décrit sa propre expérience et la façon dont il pense que les démocraties peuvent réagir.

Lorsqu’un membre du Congrès a demandé à Chong si le gouvernement canadien le soutenait, il a répondu que les choses s’étaient améliorées depuis le printemps, lorsqu’il avait critiqué le gouvernement Trudeau pour ne pas l’avoir informé des renseignements concernant le ciblage présumé de sa famille.

« Oui, ils m’ont soutenu ces derniers mois », a déclaré Chong.

Avant sa comparution mardi, Chong a rencontré l’ambassadrice du Canada aux États-Unis, Kirsten Hillman. Il a dit qu’elle aussi était favorable – et n’avait pas tenté de fixer des limites sur ce qu’il devrait ou ne devrait pas dire sur un sol étranger.

Le député conservateur Michael Chong, visible à l’écran à gauche, s’exprime mardi devant la Commission exécutive du Congrès sur la Chine lors d’une audience à Washington. (Alexandre Panetta/CBC)

Le président républicain de la commission, le représentant Chris Smith, du New Jersey, a qualifié le prétendu traitement chinois de Chong d’« inacceptable et scandaleux ».

« En tant que collègue législateur, mes collègues et moi sommes consternés », a déclaré Smith à Chong avant de commencer à parler. « Nous vous souhaitons la bienvenue. S’il vous plaît, prenez autant de temps que vous le souhaitez. »

Le contexte de l’audience de mardi est un effort de certains législateurs pour faire adopter un projet de loi ciblant la répression transnationale aux États-Unis. Le coprésident démocrate, le sénateur Jeff Merkley, a parlé du projet de loi lors de l’audience.

À l’époque, le sénateur républicain Dan Sullivan, de l’Alaska, a cité des cas récents de disparition de hauts responsables chinois, dont un ancien ministre des Affaires étrangères.

Sullivan a déclaré à Chong qu’il était reconnaissant de le voir s’exprimer contre Pékin. « Je veux juste vous faire savoir à quel point nous l’admirons et l’apprécions », a-t-il déclaré.

L’audience s’est déroulée lors d’une journée chargée à Washington, alors que les législateurs américains reviennent de leurs vacances d’été. Ils ont du mal à adopter un budget et éviter une fermeture du gouvernementalors que les Républicains sont aux prises avec des divisions internes sur le financement de l’Ukraine et l’opportunité d’ouvrir une enquête de mise en accusation dans les relations commerciales familiales du président américain Joe Biden.

Les autres témoins s’exprimant devant le comité mardi sont le militant ouïghour-américain Rushan Abbas, dont la sœur, médecin à la retraite, a été arrêtée et reste détenue au Xinjiang, et Laura Harth, dont le groupe Safeguard Defenders a fait la chronique de la présence de soi-disant commissariats de police chinois. dans de nombreux pays, dont le Canada.