Le député Michael Chong dit que le Canada doit «rattraper» ses alliés sur les menaces à la sécurité nationale

Le député conservateur Michael Chong a déclaré mardi devant un comité de collègues parlementaires que le Canada devait « rattraper » ses alliés pour faire face aux menaces d’ingérence étrangère contre les politiciens.

Le Globe and Mail, citant un document top secret de 2021, rapporté plus tôt ce mois-ci que le gouvernement chinois ciblait un député canadien. Une source de sécurité anonyme aurait déclaré au Globe que le diplomate chinois Zhao Wei travaillait prétendument sur des efforts pour cibler la famille de Chong en Chine.

Comparaissant devant le comité de la procédure et des affaires de la Chambre mardi soir, Chong a déclaré que la tentative d’ingérence « ne se serait probablement pas produite » si le Canada avait mis en place des politiques similaires à celles des États-Unis et du Royaume-Uni.

« Le Canada doit rattraper son retard et imiter les meilleures pratiques des juridictions homologues pour s’assurer que les questions critiques de sécurité nationale et de renseignement ne deviennent pas un goulot d’étranglement au sein de la bureaucratie et de l’exécutif », a déclaré Chong.

REGARDER | Michael Chong discute des moyens d’améliorer la sécurité nationale

« Le Canada doit rattraper » ses alliés sur les politiques de sécurité nationale : Chong Le député conservateur Michael Chong a déclaré que le système de sécurité nationale actuel devrait être revu pour assurer la sécurité des parlementaires contre les menaces étrangères.

Le gouvernement a informé Chong à la suite du rapport – mais le premier ministre Justin Trudeau et son cabinet ont soutenu que le rapport en question n’avait jamais été partagé au niveau ministériel en 2021. Ils ont déclaré qu’ils n’étaient pas au courant de l’évaluation jusqu’à ce qu’elle soit rapportée par le Globe and Mail.

Chong a déclaré à la Chambre des communes que Jody Thomas, conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre, lui avait dit que le rapport 2021 du SCRS avait été envoyé au Bureau du Conseil privé et aux ministères concernés.

Lors de son allocution d’ouverture mardi, Chong a appelé le comité à demander les enregistrements de suivi du rapport 2021 du SCRS afin de faire la lumière sur la destination des informations.

Il a déclaré plus tard que le fait de ne pas l’avoir informé que sa famille pourrait être la cible d’agents étrangers équivalait à une « panne systémique de l’appareil gouvernemental ». Il a dit que la responsabilité revient finalement au Premier ministre.

« L’appareil gouvernemental relève de la seule responsabilité du Premier ministre », a déclaré Chong. « Je pense qu’il est clair que le Premier ministre n’a pas conçu l’appareil gouvernemental de manière à garantir que l’information soit transmise aux députés et à la Chambre des communes. »

Le gouvernement a expulsé Zhao du pays la semaine dernière. La Chambre des communes a voté à l’unanimité pour renvoyer la tentative présumée de Zhao d’intimider Chong à un comité de la Chambre pour une étude plus approfondie en tant que cas « prima facie » d’outrage au Parlement.

Depuis la publication de l’article du Globe and Mail, le SCRS a contacté d’autres députés pour leur offrir des séances d’information sur l’ingérence étrangère.

Le gouvernement ordonne au SCRS d’informer directement les députés

Plus tôt mardi, le gouvernement a publié une directive ministérielle ordonnant au SCRS de partager plus d’informations directement avec les parlementaires menacés et de créer une ligne directe avec le ministre de la Sécurité publique

La comparution de Chong au comité précède quatre élections partielles fédérales auront lieu le mois prochain .

Le gouvernement a annoncé mardi que le groupe de travail sur les menaces pour la sécurité et le renseignement (SITE) – un groupe de travail sur les menaces électorales composé des principales agences de sécurité du Canada – assurera une «surveillance renforcée» pendant la période des élections partielles.

Le groupe de travail devrait fournir des évaluations régulières des menaces d’ingérence étrangère à un comité de sous-ministres, qui informera les membres du cabinet si nécessaire.

Le SITE est également chargé de préparer deux rapports – l’un classifié, l’autre non classifié – sur toute tentative d’ingérence dans les élections partielles.

Trudeau a chargé l’ancien gouverneur général David Johnston de déterminer quelles devraient être les prochaines étapes du gouvernement pour lutter contre l’ingérence étrangère. Il devrait dire au gouvernement d’ici le 23 mai s’il pense qu’une enquête publique ou une autre forme d’enquête est nécessaire.