Affaires mondiales Canada (AMC) dit avoir détecté une « opération d’information » visant le député conservateur Michael Chong et il est « hautement probable » – mais pas concluant – qu’elle vienne de Chine.

« En juin 2023, tout en surveillant l’écosystème de l’information numérique pour les élections partielles du 19 juin 2023, le mécanisme de réponse rapide d’Affaires mondiales Canada [RRM] Le Canada a détecté une opération d’information visant Michael Chong, député de Wellington-Halton Hills, qui a eu lieu sur la plateforme de médias sociaux WeChat en mai 2023 », a déclaré GAC dans un communiqué.

Un résumé du rapport indique que l’opération détectée s’est produite entre le 4 et le 13 mai 2023 – coïncidant avec la désignation par le Canada du diplomate chinois Zhao Wei au consulat de Toronto persona non grata, l’expulsant du pays.





2:50

La GRC confirme plus de 100 enquêtes sur l’ingérence étrangère, y compris des menaces d’élus



L’expulsion faisait suite à des allégations selon lesquelles Wei était impliqué dans des tentatives des services de renseignement de Pékin visant Chong et sa famille.

L’histoire continue sous la publicité

GAC affirme que le réseau WeChat « a amplifié un grand nombre de récits faux ou trompeurs » sur Chong. Selon l’évaluation de GAC, rien de ce qui a été observé ne représentait une menace pour la sécurité de Chong ou de sa famille.

Le RRM a fourni à Chong un briefing le 9 août, selon GAC.

« C’est un autre exemple sérieux du gouvernement communiste de Pékin tentant d’interférer dans notre démocratie en ciblant les élus », a déclaré Chong dans un communiqué.

« Bien que j’apprécie que dans ce cas, le gouvernement n’ait pas attendu deux ans et une histoire médiatique avant de m’informer et d’informer le public, il est clair que davantage doit être fait pour lutter contre l’ingérence étrangère de Pékin. »

Chong a conclu sa déclaration appelant à une enquête publique sur l’ingérence étrangère.

Les responsables ont déclaré qu’un tiers du réseau impliquait des médias d’État connus et des comptes probablement liés à Pékin. Les deux tiers restants des comptes WeChat étaient anonymes et n’avaient jamais publié de messages sur la politique canadienne.

« Une analyse du RRM pour déterminer la possibilité d’une implication de l’État a révélé que, bien que le rôle de la Chine dans l’opération d’information soit hautement probable, il n’est pas possible de déterminer sans équivoque que la Chine a ordonné et dirigé l’opération en raison de la nature secrète de la façon dont les médias sociaux les réseaux sont mis à profit dans ce type de campagne d’information », lit-on dans la déclaration du GAC.

L’histoire continue sous la publicité





1:25

Blair dit qu’il ne savait pas que la note du SCRS sur Chong « existait », la panne de communication a été corrigée



Bien que le RRM ne soit pas en mesure de relier définitivement le gouvernement chinois à ce réseau d’information, GAC note qu’il prend l’ingérence étrangère au sérieux car elle peut miner la démocratie canadienne en décourageant les parlementaires de s’acquitter de leurs fonctions et de s’exprimer sur des questions importantes.

À la mode maintenant La vente des billets canadiens de Taylor Swift est presque là. Êtes-vous prêt pour cela?

L’exode des provinces les plus chères du Canada pousse de nombreuses personnes à planter de « nouvelles racines »

L’ancien directeur exécutif du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), Dan Stanton, affirme que les renseignements ne sont pas totalement précis, mais que GAC fasse cette déclaration, cela montre la confiance dans l’affirmation.

« Nous connaissons le contexte. Nous connaissons Michael Chong et nous savons que les membres de sa famille à Hong Kong ont également été ciblés par la RPC. Nous savons que nos processus électoraux sont ciblés par la RPC, il y a donc fort à parier d’où cela vient », a déclaré Stanton.

« Ceci est un exemple, peut-être d’une manière générale, de la façon dont ils le font. »

L’histoire continue sous la publicité

Le rapport note qu’il est difficile de déterminer combien d’utilisateurs de WeChat sont au Canada, on estime qu’il y a plus d’un million d’utilisateurs au Canada.

Le RRM estime qu’il y a entre deux et cinq millions d’utilisateurs dans le monde qui ont consulté ce contenu.

Le nouveau ministre de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc, a été chargé de travailler avec les chefs des partis d’opposition pour trouver un moyen de lutter contre l’ingérence étrangère à la suite de la démission de l’ancien gouverneur général David Johnstone en tant que rapporteur spécial.

Tous les chefs des partis d’opposition demandent une enquête publique, LeBlanc répétant à plusieurs reprises qu’une annonce sera faite en temps voulu.

Pendant ce temps, l’ancien greffier du Conseil privé, Michael Wernick, a déclaré que cet exemple souligne la nécessité d’une législation plus stricte pour lutter contre l’ingérence étrangère – ce qui, selon lui, pourrait se produire en même temps qu’une enquête.

« Il ne reste qu’environ 240 jours utilisables de ce parlement avant qu’il ne parte en campagne lors des prochaines élections. Ce n’est pas beaucoup de temps pour faire adopter un projet de loi. Je pense que le message est à tous les partis politiques que le temps presse », a déclaré Wernick, faisant référence à la date de fin prévue de 2025 pour l’accord d’approvisionnement et de confiance entre les libéraux et le NPD.

Pour l’instant, le vétéran fonctionnaire est encouragé par ce qu’il appelle cette divulgation proactive de GAC.

L’histoire continue sous la publicité

« Je pense qu’il est constructif de voir la surveillance se poursuivre. Et il ne s’agit pas seulement des grandes élections nationales qu’ils surveillent par des élections et d’autres activités politiques. Et je pense que c’est constructif de voir la divulgation », a-t-il déclaré.