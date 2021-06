Le député Man drape Saree pour donner une leçon au harceleur de sa sœur, les deux finissent par se saouler

Un homme du Madhya Pradesh a décidé de donner une leçon au harceleur de sa sœur en se déguisant en femme. Bien qu’il ne soit pas clair comment il avait prévu de donner cette leçon, l’intrigue ne s’est certainement pas déroulée comme il l’avait prévu. Sonu, un artiste de théâtre qualifié du village de Naya dans le Madhya Pradesh qui joue des rôles féminins dans des pièces de théâtre, s’est déguisé en sari et s’est approché de Mitthu Lal Bhil, qui avait été accusé d’avoir harcelé la sœur de Sonu. Le duo a ensuite roulé sur son vélo. Le couple s’est enivré et s’est perdu en chemin. Néanmoins, le complot de Sonu a été interrompu par les habitants, qui les ont pris pour des voleurs, et a ensuite été détenu par la police, a rapporté India Today.

« Au cours de la patrouille de nuit, un rapport a été reçu du village de Chavandia selon lequel un jeune homme et une femme ont été aperçus sur un vélo », a déclaré Ram Singh, responsable du poste de police de Sawaipur dans le district de Bhilwara. Les habitants les avaient appréhendés sur des soupçons. d’être des voleurs, alors que Mitthu s’enfuyait avec le vélo, les gens ont pu appréhender la femme.

Mitthu a réussi à s’échapper dans un premier temps, mais a ensuite été surpris en train de se cacher dans les buissons. Après un interrogatoire plus poussé, la véritable identité de Sonu a été trouvée et ses raisons de le faire ont été découvertes.

Sonu a déclaré lors de l’interrogatoire de police qu’il était capable d’emporter facilement le personnage de la dame puisqu’il a dépeint une femme dans le théâtre du village local. En conséquence, s’habiller en femme était simple pour lui, et personne ne pouvait facilement ne pas le croire.

Dans un autre cas récent à Delhi, un entraîneur de gym a été appréhendé pour avoir harcelé et harcelé plus de 100 femmes sur Facebook et d’autres sites de médias sociaux. L’accusé aurait envoyé des textes et des enregistrements indécents à des femmes. La police a porté plainte contre Vikas Kumar lorsqu’une des victimes leur a révélé l’événement.

